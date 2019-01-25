Вычислили по ДНК: в Екатеринбурге будут судить маньяка, который больше 20 лет насиловал и убивал женщин

В Екатеринбурге будут судить 48-летнего маньяка, чей «послужной» список доводит до мурашек. Больше 20 лет сыщики уголовного розыска не могли поймать отморозка, жертвами которого стали 12 девочек и женщин. Мужчина держал в страхе мегаполис с 1992 года, а последнее нападение совершил в августе 2014-го.

Все преступления происходили под мостами и автомобильными развязками, где подонок бил, насиловал и грабил женщин, угрожая убийством. Одну из жертв он убил, и попытался сделать тоже самое с еще одной, но ей удалось выжить.

Маньяку грозит пожизненный срок. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Выйти на след уральского маньяка удалось только в начале прошлого года. Задачу усложняла еще и то, что все преступления были совершены в разных районах Екатеринбурга, и в разное время суток.

- Для эффективного и качественного расследования по уголовному делу была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления областного СКР, а также оперативные сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД РФ по Екатеринбургу, - рассказали в свердловском СУ СКР. - При содействии Главного управления криминалистики Следственного комитета по всей территории России собраны сведения о схожих преступлениях, которые также оставались нераскрытыми, каждый из уличённых в стране серийных преступников в обязательном порядке проверялся на причастность к расследуемым злодеяниям.

В итоге сыщикам пришлось сверить пробы ДНК около 4,5 тысяч мужчин, которые в момент преступлений находились на свободе. После этого и вовсе появилась версия, что спустя два десятка лет преступник мог попросту умереть.

- Закономерным результатом всей проделанной работы по уголовному делу стало получение следователями информации о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцами, изъятыми при производстве первоначальных следственных действий по нескольким уголовным делам, - добавили в СУ СКР.

На фото сыщики, который задержали обвиняемого. Среди них и начальник уголовного розыска области Александр Мазаев. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Именно после этого преступник был задержан. Им оказался безработный житель Полевского (50 км от Екатеринбурга – прим.ред.), за время своих безнаказанных нападений он даже успел отсидеть 15 лет за убийство и изнасилование и вышел на свободу в 2009 году.

И вот, спустя год после поимки маньяка следователи направили его уголовное дело в Свердловский областной суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.