2019-01-25T09:53:48+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга с понедельника вернет маршрутку 024

Ее исчезновение возмутило жителей Сортировки и Вторчермета
Олег Галимов
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Маршруткой пользовались жители двух районовМаршруткой пользовались жители двух районовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в администрации Екатеринбурга прошло заседание транспортного комитета, на котором была решена судьба маршрутки 024.

Автобус несколько лет соединял Сортировку и Вторчермет, но с нового года мэрия отказалась от услуг перевозчика.

По словам мэра уральской столицы Александра Высокинского, с понедельника 024 будут заменять автобусы из МОАП, а через 2,5 месяца объявят конкурс на поиск нового частного перевозчика.

- У нас скоро появятся 100 новых автобусов и не за горами транспортная реформа. В чем минус 024 маршрутки? Если вы на машине поедете с Сортировки на Вторчермет, то никогда не будете держать путь через центр города. Вы поедете по улице Бебеля, - отметил Высокинский.

Напомним, что жители двух районов возмутились из-за отмены маршрута после новогодних праздников, направив в мэрию 1 тысячу подписей за возвращение транспорта на городские улицы. Также с эмром вопрос обсудили депутаты Госдумы от Свердловской области.

После этого городская администрация провела собственное "исследование", отрапортовав по его итогам, что жителям 024 маршрутка не нужна. Теперь мэр Высокинский решил пойти на компромисс.

Мэр Высокинский о возвращении маршрутки 024 в Екатеринбурге.Видео: Олег Галимов

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