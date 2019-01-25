Инструкция перед бессонной ночью: как в Екатеринбурге записать ребенка в первый класс

Уже через неделю родители будущих первоклашек проведут всю ночь у монитора, пытаясь подать заявление на запись в школу. Каждый год уральцы сталкивались с непреодолимой проблемой - «падением» сайта Госуслуг, который не выдерживал нагрузки. Но отныне все должно стать лучше, по крайней мере так обещают в Мэрии.

Отныне запись в школу можно сделать и на официальном сайте городской администрации, в чем уже успели убедиться представители льготных категорий граждан. Для них запись в первые классы стартовала ещё в конце прошлогодних года.

- У нас достаточно мест в приемной компании для первоклашек - 20 184, - рассказала глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева. - По льготам заявление подали родители 835 детей. Из них большую часть документов родители принесли в школе. Пока зачисление идёт в штатном режиме, но в этом году мы снизим нагрузку на порталы.

Единственное, как могут подготовиться родители будущих учеников - это заранее заполнить сведения о ребёнке в личном кабинете. Возможно, именно это поможет вам за считанные секунды оформить заявление.

Уже через неделю родители будущих первоклашек проведут всю ночь у монитора, пытаясь подать заявление на запись в школу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы учли опыт предыдущего года и ввели ряд изменений: модернизировали форму, теперь на сайте Госуслуг можно одновременно подавать до 125 тысяч обращений, - отметил Руководитель регионального отделение «Ростелекома» Сергей Федоров. - У нас же граждане просят помогать в записи друзей и родственников, что и является причиной «падения» сайта. Убедительно просим этого не делать, хотя уже провели тестирование с имитацией пиковой нагрузки - все нормально.

Итак подытожим: с 1 февраля записать ребенка в школу можно через сайт Госуслуг и Екатеринбург.рф, а также в самих образовательных учреждений. После подачи заявления по Сети, необходимо подтверждение с оригиналами документов. Это можно сделать в интересующей вас школе, но лучше всего обратится в МФЦ. На подтверждение заявки выделяется 7 дней.

Тем, кто готов пойти на все ради записи в элитную гимназию или лицей, стоит помнить об ответсвенности за подделку документов. Только за прошлые два года в Екатеринбурге выявили 17 таких случаев. В трёх из них дело дошло до штрафа в 30 тысяч.

Если же вы считаете, что вашего ребенка ущемили в праве на запись в школу, то подавайте заявление в письменном виде в районную прокуратуру.

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