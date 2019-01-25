2019-01-25T08:52:12+03:00
Здоровье

Стало лучше: туристку, выжившую в горах, готовят к выводу из искусственной комы

После операции врачи отметили положительную динамику в состоянии сердечно-сосудистой, выделительной и дыхательной систем
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Теперь врачи снизят дозы седативных препаратовТеперь врачи снизят дозы седативных препаратовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Состояние туристки Елены Осиповой, выжившей в горах, улучшилось. Женщина потерялась во время похода и провела средыи сугробов на 20-градусном морозе трое суток. Пострадавшая получила сильное обморожение и, чтобы спасти ей жизнь, врачи вчера в срочном порядке были вынуждены ампутировать ей стопы и часть голени.

Туристка получила сильное обморожение ног Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристка получила сильное обморожение ногФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня медики провели консилиум и отметили положительную динамику в состоянии пациентки.

- Подтверждена правильность выбранной стратегии и тактики лечения. Ликвидация источника интоксикации организма привела к улучшению показателей работы всех органов и систем. Динамика отмечена в состоянии сердечно-сосудистой, выделительной и дыхательной систем, - рассказала пресс-секретарь больницы Инна Абелинскене.

Фото: Инна Абелинскене

Фото: Инна Абелинскене

Теперь врачи снизят дозы седативных препаратов и лекарств для поддержания нормального артериального давления. Кроме того, Елена уже частично начала самостоятельно дышать. Аппарат искусственной вентиляции легких работает только во вспомогательном режиме.

Сегодня пациентку будут готовить к выводу из медикаментозного сна и полному переводу на самостоятельное дыхание.

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