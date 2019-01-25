Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград

Семь сотрудников ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Указ о награждении подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Торжественная церемония награждения прошла в Екатеринбурге, в колонном зале Дома Севастьянова, медали вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены шесть сотрудников комбината: токарь участка подготовки сменного оборудования цеха прокатки широкополочных балок Владимир Кочанов, слесарь-ремонтник доменного цеха Владимир Кравченко, заместитель начальника цеха по производству конвертерного цеха Сергей Кропотов, главный специалист по теплотехническим агрегатам рельсобалочного цеха Виталий Ольховиков, токарь коксохимического производства Владимир Перескоков, слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования и печей Николай Рябов. Главный специалист ЕВРАЗ НТМК по транспорту Владимир Полюхович удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Токарь Владимир Кочанов обеспечивает высокое качество ремонтов и изготовления сменного оборудования цеха прокатки широкополочных балок. Высокий уровень профессионализма, хорошее знание оборудования и технологии механической обработки резанием дает возможность постоянно перевыполнять нормы выработки по обработке прокатных валков. Его отличает высокая работоспособность. Является наставником молодежи, победитель трудового соревнования среди прокатчиков на приз Н.И. Рубцова.

Слесарь-ремонтник Владимир Кравченко принимал активное участие в строительстве на ЕВРАЗ НТМК первой в России установки по вдуванию пылеугольного топлива в доменные печи, обучал персонал производственного участка работе на новом оборудовании. Удостоен званий «Мастер «Золотые руки», «Заслуженный работник ЕВРАЗ НТМК».

Сергей Кропотов работает на ЕВРАЗ НТМК более 36 лет, прошел путь от инженера-конструктора до заместителя начальника конвертерного цеха по производству. Под его руководством коллектив повышает производственные и качественные показатели. Принимал участие в освоении новых марок стали, в разработке и внедрении системы учета расхода электроэнергии и природного газа, в улучшении условий труда работников цеха.

Виталий Ольховиков пришел на комбинат после окончания горно-металлургического техникума. Без отрыва от производства окончил Московский институт стали и сплавов. При непосредственном участии Виталия Владиславовича в рельсобалочном цехе заменена автоматическая система регулирования производства на печи с шагающими балками, разработаны и освоены новые технологические карты по нагреву заготовок под прокат.

Ольховиков активно внедряет мероприятия по улучшению качества продукции, снижению затрат и повышению производительности труда. Передает опыт молодым рабочим, имеет звание «Лучший наставник молодежи ЕВРАЗ НТМК».

Токарь Владимир Перескоков выполняет обточку самых сложных и уникальных деталей для коксохимического производства. Строго следит за соблюдением требований и правил охраны труда и промышленной безопасности, за исправностью инструментов и приспособлений. Является инструктором производственного обучения, помогает молодым рабочим освоить профессию токаря.

Слесарю Николаю Рябову на комбинате поручают ремонт самого сложного металлургического оборудования. Его знания позволяют досрочно завершать проведение восстановительных операций, что приносит значительный экономический эффект. Николай Васильевич - один из лучших рационализаторов цеха, им подано более 20 предложений с экономическим эффектом около 500 тыс. рублей. Предложения Николая Васильевича используются по настоящее время.

Владимир Полюхович ведет постоянную работу по сокращению аварийности и повышению уровня безопасности движения железнодорожного транспорта на ЕВРАЗ НТМК. При его участии внедрен проект по переводу внутризаводских перевозок на электронный документооборот, что позволило сократить время на оформление документов, снизить время простоев вагонов и непроизводительные издержки в работе внутреннего железнодорожного транспорта.