В Екатеринбурге зооспасатель вызволил кролика, провалившегося в канал с трубами

В работе зооспасателя из Екатеринбурга Евгения Зенкова наступило рабочее разнообразие. Обычно мужчина вызволяет из передряг кошек, но на этот раз в беду попал...кролик.

Фото: Евгений Зенков

До этого дня жил ушастый грызун припеваюче, в тепле и заботе любящих хозяев. Недавно люди затеяли в квартире ремонт, и чтобы пушистик не испачкался и не поранился, заперли его в туалете. Однако, когда работы были закончены, в уборной кролика не оказалось. Зато обнаружилась отдушина в стене на уровне пола, куда и провалился бедолага.

При помощи эндоскопа спасатель отыскал местоположение животного - на дне канала с трубами этажом ниже. К счастью, соседи оказались отзывчивыми и сразу же создали максимум условий для спасательной операции.

Фото: Евгений Зенков

- Замер расстояния показал, что находится зайчик в прямой досягаемости. Закатав рукава, лезем рукой в отдушину и да, концами пальцев действительно осязаем пушистое крупно дрожащее тельце, забившееся между трубами, - рассказывает Евгений Зенков. - Несколько минут ушло на его захват и осторожное вытягивание оттуда.

После спасения перепуганного кролика укутали в теплое полотенце и передали хозяевам.