2019-01-24T10:12:16+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь улучшает контроль качества металла

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Система слежения. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальСистема слежения. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершили комплексную реконструкцию автоматизированных систем контроля смотки рулонов трансформаторной стали. Программа стоимостью более 30 млн рублей охватила 100% парка агрегатов рекристаллизационного отжига и нанесения термостойкого покрытия. Проект повысит надежность и точность контроля равномерности смотки полосы, будет способствовать улучшению качества продукции и уменьшению расхода металла.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Новые системы контроля установили на семи линиях рекристаллизационного отжига и нанесения термостойкого покрытия. Обновили гидравлические насосные станции, гидроцилиндры, системы автоматизированного управления, датчики слежения за кромкой полосы. Замена датчиков, работавших на сжатом воздухе, на энергосберегающие индуктивные приборы, обеспечит ежегодную экономию энергоресурсов до 1,4 миллиона рублей на каждой линии.

До конца года предприятие планирует обновить системы контроля смотки рулонов на двух агрегатах выпрямляющего отжига. На эти цели выделено около 10 миллионов рублей.

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