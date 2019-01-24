2019-01-24T09:39:32+03:00
Общество

В Свердловской области пересчитают самозанятых, чтобы обложить налогом

Чиновники хотят провести на Урале эксперимент и пополнить казну
Лев Истомин
Поделиться:
Репетиторов пересчитаютРепетиторов пересчитаютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Специальный налог для самозанятых могут ввести в Свердловской области уже в будущем году. С таким предложение руководство региона обратилось к Москве, чтобы запустить эксперимент.

Налоговый режим для самозанятых с 1 января этого года уже действует в четырех российских регионах: в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Уральские чиновники посчитали, что в их число должна войти и наша область.

- Мы вышли в федеральные органы с предложением, чтобы с 2020 или 2021 года Свердловскую область также включили в состав пилотных проектов, - рассказал заместитель регионального министра инвестиций и развития Евгений Копелян.

Сколько денег позволит собрать эксперимент на Урале, пока не ясно. Ведь никто не знает, сколько всего людей работает на себя и не платит налоги. Репетиторы, медики, швеи, повара, готовящие на заказ и даже частные извозчики – сегодня поле деятельности для перспективных налогоплательщиков границ не знает. Поэтому чиновники намерены вывести на чистую воду не всех, а тех, кого получится.

Таксисты тоже будут платить налоги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таксисты тоже будут платить налогиФото: Алексей БУЛАТОВ

Действовать будут не столько кнутом, сколько пряником: оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% можно будет через мобильное приложение. Для этого даже регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не понадобится.

Также те, кто будет платить налоги, смогут рассчитывать в будущем на пенсию и социальные льготы. Привлечет ли это людей к соблюдению норм будущего закона – вопрос открытый.

- Специальный налоговый режим позволит в какой-то степени из «тени» вывести часть людей, которые занимаются какими-то услугами и сейчас не платят ничего, но, соответственно, и от государства в будущем тоже ничего не получат, - говорит заместитель министра.

Отметим, что за первые две недели нового года в четырех регионах, где проводится эксперимент, в качестве самозанятых зарегистрировались больше 8 тысяч человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений
На рынке классифайдов России разразилась новая юридическая битва, на этот раз – в растущем сегменте продаж автомобилей. Крупнейший сайт объявлений, Авито, обвинил портал «Авто.ру» в недобросовестной конкуренции, проще говоря, краже объявлений
Новости 24
Глава «убойного отдела» свердловской полиции покинул свой пост
Выжившей в уральских горах туристке ампутировали стопы
Нет денег на содержание: в Екатеринбурге пустует трамвайное депо за пять миллионов
Свердловские предприниматели получат на развитие 4 миллиарда рублей
В Алапаевске алиментщика за долги на полгода отправили в колонию строго режима
Глава Минэкономики Свердловской области отправлен в отставку
Пассажир в коме: в Екатеринбурге Mitsubishi влетел в припаркованные легковушку и грузовик
В Свердловской области снизилось число детей, больных сахарным диабетом
В Екатеринбурге на «перекрестках смерти» установят камеры слежения
Купят новые автобусы, построят школы: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как подготовятся к 300-летию города
На загрязнение уральских рек промышленниками обратили внимание в Москве
Жителя Нижней Салды, убившего своего брата ножкой от табурета, лишили свободы на 8 лет
В Свердловской области камеры ГИБДД засняли больше трех миллионов нарушений ПДД за 2018 год
На Урале закрыли 12 сайтов по продаже магнитов, занижающих данные электросчетчиков
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей