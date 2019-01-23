В Екатеринбурге детям без прививок от кори запретили ходить в садики и школы

Для некоторых школьников Екатеринбурга наступили внеплановые каникулы. На занятия не будут пускать тех, у кого нет прививки против кори. То же самое касается и детсадовцев.

С начала года в городе диагноз корь поставили троим детям: двое из них не были привиты вообще, еще одному ребенку вакцину ставили несвоевременно. Медики опасаются эпидемии.

С начала года в городе диагноз корь поставили троим детямФото: Алексей БУЛАТОВ

- На первое января против кори не привито 7,5 тысяч екатеринбуржцев в возрасте до 35 лет, что свидетельствует об угрозе распространения инфекции в городе, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области. - В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией решено считать Екатеринбург территорией риска по распространению кори.

Единственной защитой от инфекции является вакцинаФото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня в городе вводятся дополнительные меры по профилактике. Временно нельзя посещать образовательные и лечебные учреждения непривитым сотрудникам и детям без документов, подтверждающих наличие прививок или доказательств отсутствия болезни ранее. Временно запрещены и массовые мероприятия в закрытых помещениях.

При первых признаках кори, нужно срочно вызвать врача на домФото: Алексей БУЛАТОВ

Основные симптомы кори: недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь на лице и шее, а потом на руках и ногах.

При появлении первых симптомов необходимо вызвать врача на дом и при его решении о госпитализации не отказываться.