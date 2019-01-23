2019-01-23T09:31:20+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь продолжает развивать заводской спорт

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Турнир по мини-футболу. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальТурнир по мини-футболу. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в 2018 году провела 24 турнира по 12 видам спорта. Участниками спартакиады стали более 400 человек – свыше 35% работников. Металлурги состязались в легкой и тяжелой атлетике, настольном теннисе, волейболе, мини-футболе, шахматах и шашках, в перетягивании каната.

Для поддержания хорошей физической формы металлургов на территории завода действуют тренажерные залы с современным оборудованием, площадки для футбола, волейбола и баскетбола.

Футбольный турнир на приз газеты Верх-Исетский рабочий. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Футбольный турнир на приз газеты Верх-Исетский рабочий. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Чтобы вовлечь еще больше заводчан в занятия физкультурой и спортом, ВИЗ-Сталь частично компенсирует работникам стоимость абонементов любых фитнес-центров, спортивных секций, бассейнов и т.д. В 2019 году на эти цели предприятие направило 1 млн рублей.

- ВИЗ-Сталь поощряет стремление работников заниматься массовым спортом и добиваться высоких результатов не только в труде. В 2019 году предприятие более чем в два раза увеличивает финансирование спортивных программ. Это позволит повысить мотивацию к здоровому образу жизни и вовлечь в занятия физкультурой еще больше заводчан, – отметила и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

Легкая атлетика. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Легкая атлетика. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Видео о легкоатлетическом супермарафоне и турнире по мини-футболу можно посмотреть по ссылкам

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