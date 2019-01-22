2019-01-22T17:48:18+03:00
Происшествия

Установлена личность погибшей туристки, которую четыре дня искали в уральских горах

Ее подруга в реанимации
Олег Галимов
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Женщины пропали 19 января. Фото: соцсетиЖенщины пропали 19 января. Фото: соцсети
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Весь день мы следили за ситуацией на севере Свердловской области, где шесть десятков спасателей искали двух пропавших туристок из Екатеринбурга. После известий о том, что их нашли, но одна из них мертва – долгое время оставалось неясно, о ком же идет речь.

Несколько минут назад с редакцией «КП-Екатеринбург» связались друзья семьи Елены Осиповой и рассказали, что 31-летняя женщина жива. Именно она была доставлена в больницу Краснотурьинска, а ее 35-летняя подруга Елена Подкорытова скончалась.

31-летняя Елена Осипова выжила, за ее жизнь борются врачи. Фото: соцсети

31-летняя Елена Осипова выжила, за ее жизнь борются врачи. Фото: соцсети

Теперь врачам предстоит бороться за жизнь выжившей туристки, у нее сильно обморожены конечности, а ее состояние оценивается как тяжелое.

- Мы молились за жизнь девочек все эти дни, - рассказывает друг семьи Елены Осиповой. – Когда узнали, что они звонили вчера в службу спасения, то до последнего верили, что их успеют найти до ночи.

Две жительницы Екатеринбурга отправились в поход на Сухогорский Камень 19 января в составе группы из пяти человек, но отстали от друзей при спуске. Вчера на поиски из аэропорта Кольцово вылетел вертолет МЧС МИ-8, а рядом с горой был организован штаб спасателей.

Женщины давно дружили и много раз ходили в походы. Фото: соцсети

Женщины давно дружили и много раз ходили в походы. Фото: соцсети

Примечательно, что друзья Елены Подкорытовой не раз отмечали, что она была опытным путешественником и поход в уральские горы – привычный для нее маршрут выходного дня.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования друзьям и родным Елены.

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