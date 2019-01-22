«Они пришли работать в квартиру неофициально»: в газовой компании рассказали, как их сотрудники спалили квартиру в Нижней Салде

В минувшую пятницу в Нижней Салде пострадали три квартиры. Одна сгорела, другая, что этажом выше, закоптилась, третья, которая этажом ниже, была затоплена водой, когда пожарные боролись с огнем. А виной всему газовщики.

Они пришли заменить старый вентиль, но не отключили при этом квартиру от газа. И когда проскочила искра, начался пожар. Газовая компания называется «ГАЗЭКС». Ее руководство уже заявило, что возместит ущерб хозяевам всех трех пострадавших квартир. Кроме того, сегодня представители компании рассказали о ЧП подробнее. По их версии, газовщики, из-за которых вспыхнуло пламя, не имели права менять вентиль.

– Сегодня ведется расследование по этому происшествию, – заявил Денис Гоглев, главный инженер группы компаний «ГАЗЭКС». – Существует два источника этой проблемы. Во-первых, хозяйка квартиры пригласила к себе специалистов не по телефону, то есть не официально. Заявка не была зарегестрирована. Иначе в квартиру пришли бы квалифицированные сотрудники и результат был бы другой. Абонент грубейшим образом нарушил правила пользования газовым оборудованием.

Кроме того, для руководства компании стала сюрпризом информация о том, что некоторые сотрудники, не имея квалификации, неофициально ремонтируют газовое оборудование в квартирах.

– Эти специалисты, будучи некомпетентными и незарегестрированными нашим предприятием приступили к работам, – добавил Денис Гоглев. – Они должны были только плановое техническое обслуживание проводить, а не отрабатывать заявки. Но они по своей воле в свободное время по договоренности с гражданкой приступили к выполнению работ и вот результат – пожар.

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