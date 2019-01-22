Экс-начальник колонии подаст на Лошагина в суд за обвинение во взятке за секс-неприкосновенность

Гламурный фотограф Дмитрий Лошагин, которому дали 10 лет за убийство красавицы жены зря времени не теряет. Он то и дело выступает с громкими заявлениями. То претендует на наследство покойной супруги, то предлагает взымать штрафы с иностранных заключенных... Но на этот раз все гораздо серьезнее.

Как стало известно «Комсомольской правде», о зверствах в ИК-54 Лошагин рассказал сотрудникам прокуратуры. В частности, как утверждает фотограф, на его глазах заключенных насиловали лопатой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/687394" frameborder="0"></iframe> Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

Также Дмитрий Лошагин признался, что и сам боялся подобных издевательств и поэтому платил начальнику колонии Сергею Созинову за свою «сексуальную безопасность».

- Я два года подряд, а конкретно в 2016 и 2017, платил Созинову деньги за "сексуальную безопасность", чтобы меня никто не трогал», - заявил заключенный.

Дмитрий Лошагин провел в колонии 3 года из 10 назначенныхФото: Алексей БУЛАТОВ

По некоторым эпизодам было предъявлено обвинение бывшему замначальника Рафику Зинатуллину и пяти заключенным. По версии следствия, арестанты издевались над своими же сокамерниками по указу тюремного руководства. А вот экс-начальник колонии не намерен оказаться на скамье подсудимых и настаивает на том, что фотограф лжет.

- Бывший начальник ИК-54 написал заявление в адрес начальника ГУФСИН по Свердловской области с просьбой провести проверку по факту распространения осужденным Лошагиным информации о якобы имевшем место вымогательстве «на регулярной основе» у него денежных средств за «сексуальную безопасность, - рассказали пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко. - Результаты проверки Созинов планирует использовать с целью опровержения и подать на Лошагина в суд за распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Экс-директор намерен привлечь Лошагина за распространение информации, порочащей честь и достоинствоФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в 2015 году Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строго режима за убийство жены. Спустя два года был переведен в отряд облегченных условий. В настоящее время имеет 11 поощрений. Принимает участие в благоустройстве православного храма на территории ИК.

- Обстановка в учреждении стабильная. Развивается производственная деятельность, создаются рабочие места, -пожытожили в пресс-службе ГУ ФСИН. - Учреждение открыто для общества, регулярно посещается представителями прокуратуры и общественниками.

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