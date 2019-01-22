В больницах Екатеринбурга из-за подъема ОРВИ введен карантин

В Екатеринбурге стремительно растет число заболевших ОРВИ. За последнюю неделю такой диагноз врачи поставили 17,6 тысячи пациентов, что выше уровня эпидпорога на 90 процентов.

Из-за сильного подъема заболеваемости в больницах уральской столицы даже ввели карантин. Горожанам временно запретили навещать родственников, лежащих в стационарах. Кроме того, в медицинских учреждениях отменены и все профилактические мероприятия, как субботник против рака и диспансеризация.

- Сотрудникам больниц рекомендовано придерживаться масочного режима, а также не выходить на работу с признаками ОРВИ и гриппа, - рассказали в пресс-службе Горздрава. - Медики напоминают, что в случае ухудшения самочувствия необходимо лично обратиться к варчу или вызвать его на дом, а также соблюдать все рекомендации.

В качестве профилактики медики советуют соблюдать несколько несложных правил: одеваться по погоде, чтобы избежать переохлажения; пить поливитамины, есть овощи, фрукты, ягоды, пить натуральные соки; каждый день проводить дома влажную уборку и проветривание.

Если кто-то в семье уже болеет, до выздоровления его необходимо переселить в другую комнату, а здоровым носить марлевые повязки.