2019-01-22T09:42:06+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь на 5% увеличила объемы производства и продаж в 2018 году

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Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиФото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК), в 2018 году увеличила выпуск продукции к уровню 2017 года на 5% – до 170,4 тыс. тонн.

Загрузка мощностей компании оставалась на высоком уровне – 99%.

Объемы реализации трансформаторного проката в 2018 году на 5% превысили результаты 2017 года и достигли 168,2 тыс. тонн. Позитивная динамика показателей связана с восстановлением мирового спроса на трансформаторную сталь.

В общем объеме продаж доля экспортных поставок составила 77%. Ключевыми направлениями сбыта являются Индия, Турция, страны Ближнего Востока и Северной Америки.

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