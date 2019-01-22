ВИЗ-Сталь на 5% увеличила объемы производства и продаж в 2018 году

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК), в 2018 году увеличила выпуск продукции к уровню 2017 года на 5% – до 170,4 тыс. тонн.

Загрузка мощностей компании оставалась на высоком уровне – 99%.

Объемы реализации трансформаторного проката в 2018 году на 5% превысили результаты 2017 года и достигли 168,2 тыс. тонн. Позитивная динамика показателей связана с восстановлением мирового спроса на трансформаторную сталь.

В общем объеме продаж доля экспортных поставок составила 77%. Ключевыми направлениями сбыта являются Индия, Турция, страны Ближнего Востока и Северной Америки.