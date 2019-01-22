В «Кольцово» из-за курящего пассажира экстренно сел борт Иркутск-Москва

Пассажир, летевший рейсом Иркутск-Москва, благодаря вредным привычкам устроил себе внеплановую экскурсию по Екатеринбургу. Точнее, по линейному отделу полиции в аэропорту «Кольцово».

Борт авиакомпании «Победа» вылетел согласно расписание, однако на полпути в самолете вдруг сработали датчики противопожарной сигнализации. Чтобы избежать ЧП пилот принял решение посадить судно в ближайшем аэропорту.

Как вскоре выяснилось, полет был прерван не из-за каких- либо технических неполадок, а из-за безответственного 33-летнего пассажира. Мужчина заперся в туалете и закурил. Когда самолет приземлился в Екатеринбурге, транспортные полицейские сняли нарушителя с рейса.

- Мужчина доставлен в линейный отдел МВД России в аэропорту, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Назакание предусматривает штраф от 500 до 1500 рублей, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по УрФО. - После высадки нарушителя борт продолжил маршрут, а пассажиру-курильщику после объяснений и оформления бумаг пришлось покупать себе новый билет.