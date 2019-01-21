«Проверяем заброшенные поселки»: в МЧС усилили группировку, ищущую женщин, пропавших на севере Урала

Вторые сутки пошли, как на севере Свердловской области блуждают по тайге две женщины. У них с собой нет припасов, а погода стоит не самая теплая – до -20 градусов ночью и до -13 днем. Пропали женщины 19 января, когда вместе с другими туристами вышли с базы «Серебрянский камень» в район Сухогорского камня. Помимо пропавших женщин в группе было еще двое мужчин и одна женщина.

– При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, в связи с чем, группа начала спуск, – рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. – Во время спуска две женщины остановились с другой группой туристов, встретившейся на маршруте, а двое мужчин и одна девушка продолжили спуск. Через некоторое время группа туристов, не обнаружив двух женщин, начали движение в обратном направлении, и в течение двух часов их искали, но безуспешно. После этого вернулись на базу и сообщили о случившемся.

Женщин ищут также с воздуха на вертолете Ми-8. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС отмечают, что туристы не регистрировались у спасателей на случай ЧП. В понедельник утром две потерявшиеся женщины все-таки смогли дать о себе знать. Они позвонили по телефону «112». Однако делу это помогло не сильно. Спасатели по-прежнему не знают, где именно находятся женщины.

– Сейчас все усилия направлены на то, чтобы найти, где они находятся, – поясняют в ГУ МЧС по Свердловской области. – С утра они вышли на связь, благодаря чему появилось несколько примерных мест, где они могут находиться. 30 спасателей, полицейских и волонтеров на снегоходах и лыжах ищут их в пяти направлениях. Также женщин ищут с воздуха на вертолете МИ-8.

Отправить вертолет из «Кольцово» удалось только сегодня, так как до этого была нелетная погода. Сразу после того, как женщин найдут, их транспортируют в больницу, так как велика вероятность того, что они получили обморожение.

Поиски велись в районе горы Казанский камень, в том числе обследуются заброшенные поселки, а также перевал Дидковского. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К вечеру понедельника, когда стало темнеть, а девушек до сих пор не нашли, спасатели решили увеличить количество поисковиков.

– Было выдвинуто шесть групп, – добавили в ГУ МЧС по Свердловской области. – Поиски велись в районе горы Казанский камень, в том числе обследуются заброшенные поселки, а также перевал Дидковского. Участники поисковой операции передвигаются на снегоходах и лыжах, работают в условиях низких температур, сложного горного рельефа и глубокого снежного покрова - до 2 метров.