2019-01-21T14:03:31+03:00
Общество

Машины проезжали мимо: под Серовом дальнобойщик, попавший в ДТП, неделю мерз на трассе

Во время очередной поездки у водителя большегруза взорвалось колесо, и фура опрокинулась набок
Павел ПИВОВАРОВ
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Мужчина провел в машине восемь ночей. Фото: предоставлено очевидцамиМужчина провел в машине восемь ночей. Фото: предоставлено очевидцами
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68-летний дальнобойщик Борис Рябков полжизни занимается тем, что перевозит на фуре грузы. Но в такую ситуацию попал впервые. В ночь на 9 января, опытный шофер вез пиво и энергетики из Новосибирска в Серов. Как вдруг, на 17-м километре трассы Серов - Екатеринбург заднее правое колесо фуры взорвалось, и машина опрокинулась набок.

Травм пенсионер не получил – что называется не царапинки, но ему пришлось буквально «зимовать» на трассе. Связи у мужчины не было, а автомобилисты проезжали мимо. Желая привлечь внимание, дальнобойщик неоднократно выходил на трассу: махал руками, звал на помощь. Но ни один из водителей не остановился. Исключением стали полицейские. Они привезли нуждающемуся еду.

- Борис «зимовал» в кабине фуры. Из-за того, что в салоне машины стоит автономное теплоснабжение, он не замерзал, - рассказывает очевидец Александр. – Когда ему на помощь пришли полицейские, они вместе съездили в магазин за моторным маслом. На это время водителю пришлось оставить фуру. А потом полицейские уехали.

Узнав о случившемся, жители стали помогать мужчине. Фото: предоставлены очевидцами

Узнав о случившемся, жители стали помогать мужчине. Фото: предоставлены очевидцами

Пенсионер своими руками пытался наладить мотор после аварии. Но увы… На трассе он провел больше недели, пока мимо него не проехал школьный автобус. Дети узнали историю дальнобойщика и запостили ее в соцсетях. После этого откликнулись десятки неравнодушных людей из Серова. Домашняя горячая пища, теплый чай, тушенка, лапша быстрого приготовления, - люди приезжали к растрогавшемуся работяге целыми семьями.

- Я выезжала помогать вместе с родителями, подругой, и двоюродным братом и мамой, - делится школьница Марина. – Мы привезли ему овощи, колбасу, сыр, хлеб, чтобы он смог перекусить.

В короткое время транспорт мужчины превратился в целый гастроном. Но одними продуктами поддержка не ограничивалась. Дальнобойщику везли даже деньги и газовые баллоны. Водитель не ожидал такого внимания и даже пытался отказаться от столь щедрых подарков. Тем временем, серовчане были настолько радушными, что даже позвали мужчину помыться в их бане и отдохнуть в доме.

Спасатели только вчера узнали об этой истории. Поднимать фуру при помощи автокранов начали несколько минут назад. После спасательной операции уроженца Тамбовской области доставят в Серов.

История вызвала отклик у всего Серова. Фото: предоставлено очевидцами

История вызвала отклик у всего Серова. Фото: предоставлено очевидцами

- На протяжении всех дней наряды Госавтоинспекции оказывали помощь в доставлении продовольствия водителю. На сегодняшний день при содействии Администрации Серовского городского округа и Серовского ДРСУ на месте происшествия ведутся работы по поднятию прицепа.

Со слов водителя МАЗа покинуть автомобиль он не мог, в связи с тем, что чувствует ответственность за технику и перевозимый груз, - рассказали "Комсомолке" в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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