«50 лет назад по таким затмениям изучали Луну»: в понедельник утром уральцы наблюдали редкое небесное явление

Сегодня утром телескопы всех любителей астрономии были направлены на Луну. Еще бы! Ведь на этот день у нее было запланировано очередной затмение. В прошлый раз, в середине лета, чтобы понаблюдать за лунным затмением, уральцы собрались толпой на метеогорке. В этот раз было не так людно, так как все основное действо пришлось на утро, а не на вечер, и многим нужно было ехать на работу - тут уж не до затмений. Однако все-равно нашлись астрономы-любители, которые запечатлели небесное действо на фотоаппарат.

Уже к 09.00 Луна зашла за горизонт. Фото: Евгений Курдымов

- Лет 50 назад по таким затмениям изучали Луну, сейчас же для этого есть другие способы, так что научного интереса оно не представляет, - поделился Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - К сожалению, у нас полной фазы затмения не было видно. Луна начала входить в тень в 8.34, когда было уже светлое небо. Ближе к 09.00 она зашла за горизонт, а полная фаза затмения пришлась только на 10.00 по местному времени.

В следующий раз такое затмение можно будет наблюдать в ночь с 16 на 17 июля. А потом Луна возьмет "перерыв" по затмениям лет на пять-шесть.

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