2019-01-21T12:37:59+03:00
Общество

«50 лет назад по таким затмениям изучали Луну»: в понедельник утром уральцы наблюдали редкое небесное явление

Правда, полное лунное затмение они не увидели, так как спутник Земли очень быстро скрылся за горизонтом
Данил СВЕЧКОВ
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Из Екатеринбурга было видно лишь начало затмения. Фото: Евгений КурдымовИз Екатеринбурга было видно лишь начало затмения. Фото: Евгений Курдымов
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Сегодня утром телескопы всех любителей астрономии были направлены на Луну. Еще бы! Ведь на этот день у нее было запланировано очередной затмение. В прошлый раз, в середине лета, чтобы понаблюдать за лунным затмением, уральцы собрались толпой на метеогорке. В этот раз было не так людно, так как все основное действо пришлось на утро, а не на вечер, и многим нужно было ехать на работу - тут уж не до затмений. Однако все-равно нашлись астрономы-любители, которые запечатлели небесное действо на фотоаппарат.

Уже к 09.00 Луна зашла за горизонт. Фото: Евгений Курдымов

Уже к 09.00 Луна зашла за горизонт. Фото: Евгений Курдымов

- Лет 50 назад по таким затмениям изучали Луну, сейчас же для этого есть другие способы, так что научного интереса оно не представляет, - поделился Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - К сожалению, у нас полной фазы затмения не было видно. Луна начала входить в тень в 8.34, когда было уже светлое небо. Ближе к 09.00 она зашла за горизонт, а полная фаза затмения пришлась только на 10.00 по местному времени.

В следующий раз такое затмение можно будет наблюдать в ночь с 16 на 17 июля. А потом Луна возьмет "перерыв" по затмениям лет на пять-шесть.

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На метеогорке в Екатеринбурге аншлаг. С десяти часов вечера сюда подъезжали машины, шла на своих двоих молодежь. Места мало, а желающих посмотреть, как Луна вдруг станет из желтой красной, ну или кровавой, как пишут везде в Интернете, хоть отбавляй. Из-за этого на вершине горы образовалась настоящая автомобильная пробка, причем довольно серьезная. К одиннадцати часам вечера дошло до того, что водители, которые уже поднялись наверх и поняли, что поставить свое авто некуда, не могли сдать назад – ведь там еще 3-4 таких же автомобилиста пытались прорваться вперед. (Подробности)

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