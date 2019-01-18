Звездный дозор: как выглядели уральские знаменитости десять лет назад

Соцсети разрываются от постов пользователей, публикующих свои фотографии 2009 года. «КП-Екатеринбург» решила выяснить, как выглядели десять лет назад известные уральские политики, музыканты и шоумены.

Вадим и Глеб Самойловы (группа «Агата Кристи»)

Легендарная группа не существует уже почти десять лет, но песни «одиноких воинов декаданса» до сих пор остаются популярными и любимыми. Перед вами фото двух лидеров коллектива – братьев Самойловых, родом из Асбеста и долгое время живших в Екатеринбурге.

Бывший лидер "Агаты Кристи" не расстался с гитарой за 10 лет. Фото: лична страницы в ВК/скрин с видео "Пятого канала"

Если старший Вадим почти не изменился внешне за десять лет, то Глеб заметно сдал свои позиции. Тем не менее, в отличие от Вадима, так и не выпустившего своего сольного альбома после распада «АК», Глеб регулярно радует своих поклонников свежими релизами.

Совместная фотография Самойловых сделана в октябре 2009 года во время съемок клипе на песню «Сердцебиение» с альбома «Эпилог».

А вот так братья выглядят уже в 2018 году во время своих сольных концертов.

Глеб Самойлов не изменил за прошедшие годы выбранному стилю. Фото: Евгений Савчук/Светлана Власова

Владимир Шахрин (лидер группы «Чайф»)

За десять лет Шахрин почти не изменился, несмотря на свой почтенный возраст. Музыкант и певец, прославивший Екатеринбург на всю страну такими песнями как «Аргентина – Ямайка», «17 лет» только несколько изменил свой стиль. Кепки отошли на второй план, и теперь уральский рокер гораздо больше времени уделяет своему имиджу.

Фото сделано в феврале 2009 года в БКЗ «Октябрьский»

Второй снимок показывает съемки в передаче «Квартирник у Маргулиса» в конце 2018 года.

Фото: Ольга Шадура/Кирилл Котельников

Вячеслав Бутусов (рокер, один из создателей группы «Наутилус Помпилиус»)

Одна из музыкальных легенд поколения будто бы не стареет. На протяжении десятков лет Бутусов почти не меняется.

Фотографии марта и апреля 2009 года мало чем отличаются от снимков 2018 года.

Вячеслав Геннадьевич почти не изменился за прошедшие годы. Фото: личная страница в ВК/Артем Шечиков

Саша Гагарин (музыкант, лидер екатеринбургской группы «Сансара»)

Автор хитов «Облака», прозвучавших в известном фильме «Аритмия» Александр Гагарин вопреки приближающемуся сорокалетию выглядит на фото как школьник.

Похоже, рок- музыка здорово омолаживает.

Лидер "Сансары" оставил образ студента в прошлом. Фото: личная страница в социальной сети

Евгений Ройзман (политик, бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы, один из основателей фонда «Город без наркотиков»)

Благодаря спорту 55-летний политик выглядел подтянуто и атлетично в любом возрасте.

Евгений Ройзман за прошедшее десятилетие успел пережить мэрство. Фото: личный фотоархив политика

Аркадий Чернецкий (экс-мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации)

Годы уже берут свое. Один из самых значимых уральских политиков на протяжении долгих лет определявший курс развития Екатеринбурга за десять лет изменился достаточно сильно

Смотрите сами, вот в 2009 году Чернецкий выступает на исполкоме свердловского отделения «Единой России».

На втором фото, он в статусе члена Совета Федерации осматривает объекты в уральской столице.

Десять лет назад Аркадий Чернецкий руководил Екатеринбургом, а теперь перебрался в Совет Федерации. Фото: Алексей Булатов/сайт свердловского отделения партии "Единая Россия"

Лола Тейлор (известная уральская порно-актриса)

Девушка не только умеет рисовать картины грудью, но и следить за собой. За десять лет Любовь Бушуева (настоящее имя актрисы) стала выглядеть только лучше.

Лола Тейлор хорошеет с каждым годом. Фото: личная страничка в Instagram

Завершает нашу подборку звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова

Десять лет назад звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выглядела гораздо более естественнее. Тогда актриса, еще не делала себе никаких ботоксов и прочего. Впрочем, девушка и без рейтинга журнала MAXIM волнует мужские умы (на обложке).