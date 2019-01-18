На учения с комфортом: свердловский авиаполк получил два новых транспортных лайнера

Авиапарк Центрального военного округа пополнился новенькими транспортными лайнерами. По гособоронзаказу формирование получило два самолета Ан-148-100Е. Оба воздушных судна будут дислоцироваться в отдельном смешанном авиационном полку в Свердловской области.

Скорость новых лайнеров 800-870 километров в часФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это два последних произведенных таких самолета в такой модификации - программа гособоронзаказа по этим самолетам выполненна, - рассказали в пресс-службе ЦВО. - Самолеты являются пассажирскими и будут перевозить оперативные и рабочие группы командования округа и личный состав в зоне ответственности ЦВО во время учений и тренировок. - Борты экономичнее и быстрее, чем прежние ТУ-134.

Салон каждого борта рассчитан на 75 пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ

Салон каждого самолета рассчитан на 75 пассажиров и способен совершать без промежуточных посадок и дозаправок полеты от 2000 до 5000 километров. Скорость при этом составит до 870 километров в час.

Пилоты уже прошли переобучение на управление новенькими самолетамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Самолеты оснащены двумя турбореактивными двигателями, современной пилотажной навигацией и радиосвязью, а также пятью многофункциональными ЖК-индикаторами.

При необходимости специальный радиоэлектронный комплекс поможет пилотам посадить самолет в сложных погодных и ночных условиях.