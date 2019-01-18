2019-01-18T11:11:41+03:00
Происшествия

Подросток из Екатеринбурга отдал мошеннику 729 тысяч рублей

Несколько дней он крал деньги из тайника родителей
Олег Галимов
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Злоумышленнику грозит до 6 лет колонии. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуЗлоумышленнику грозит до 6 лет колонии. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга объявила в розыск 32-летнего мужчину, который обокрал подростка на 729 тысяч рублей. Выяснилось, что 14-летний мальчик в течение нескольких дней брал из семейного тайника деньги и передавал злоумышленнику. Кража вскрылась, когда нехватку налички заметили родители. У силовиков есть все основания полагать, что в числе жертв мошенника далеко не один человек.

- Мужчина знакомился на улице с доверчивыми прохожими и рассказывал легенду о том, что у него заблокирован крупный банковский счет (на несколько сотен миллионов рублей), - пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Чтобы вновь получить к нему доступ, ему нужны деньги. Зачем - мужчина не пояснял. При этом необходимая сумма варьировалась в среднем от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Злоумышленник обещал заемщикам проценты в размере от миллиона рублей, или же предлагал «выгодные условия вложений в блокчекинг».

Если вы также стали жертвой этого мужчины, то обращайтесь в органы внутренних дел по телефонам: (343) 294-14-85(следствие), (343) 294-14-94 (дежурная часть) либо 02. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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