2019-01-20T12:07:02+03:00
Происшествия

Не были зарегистрированы у спасателей: в горах Свердловской области во время снегопада пропали две туристки

Остальные участники похода самостоятельно искали женщин два часа, после чего вернулись на базу и сообщили о случившемся
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Уральские спасатели экстренно отправлены на север Свердловской области для поиска двух туристок из Екатеринбурга. Женщины 19 января в составе группы отправились в поход. Путешественники вышли с базы «Серебрянский камень», находяйщеся в Карпинском районе, впятером, но обратно вернулись только втроем.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Туристы планировали дойти до Сухогорского или Казанского камня, который располагается в пяти километрах от базы. Правда, подняться на вершину у путешественников не получилось. Начался сильный снегопад, и из-за плохой видимости компания решила вернуться.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во время спуска им встретилась другая группа туристов, и женщины остановились перекинуться с ними парой слов. Остальные же участики продолжили маршрут. Через некоторое время они обнаружили, что приятельницы их не догнали, и пошли снова взбираться на гору. Когда двухчасовые поиски не увенчались успехом, туристы вернулись на базу и сообщили о случившемся.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Туристическая группа, ведущая активный отдых, не была зарегистрирована у спасателей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Всего в поисках задействованы 26 человек, 11 единиц техники. Спасатели на снегоходах обследуют маршрут возможного передвижения туристок. Для усиления группировки из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского поисково-спасательного отряда в количестве 8 человек и 5 единиц техники, в том числе 3 снегоходов.

Упростить и ускорить поиски мог был вертолет Ми-8, но пока из-за плохой погоды машину невозможно поднять в воздух.

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