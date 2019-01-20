2019-01-20T07:58:44+03:00
Общество

Пять дней без еды и воды: в Екатеринбурге спасли котенка, провалившегося под пол

Хозяйка пушистого малыша пыталась вызволить питомца сама, пока сердобольная соседка не вызвала зооспасателя
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Евгений ЗенковФото: Евгений Зенков
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В Екатеринбурге спасли котенка, который провалился под пол на глубину 2,5 метров и просидел там пять дней в кромешной тьме, без еды и воды.

К зооспасателям обратилась жительница четвертого этажа дома по улице Новаторов. Она рассказала, что из-за стены в ванной слышится жалобный кошачий писк.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

- Исследовав с помощью эндоскопа вентиляционный ход в этой квартире, мы никого не обнаружили. Стало понятно, что где-то в стене должен проходить другой канал. Как его искать? Наугад перфоратором разрушать стену с красивой кафельной плиткой было плохой стратегией, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков. - Оставалось пройтись по этажам в поисках входа в нужный ствол вентиляционной шахты в какой-нибудь квартире.

Обход начали с ближайщей квартиры на пятом этаже. Оказалось, что именно здесь живет хозяйка несчастного животного. Как выяснилось, пять дней назад ее котенок из любопытства залез в отдушину в стене под мойкой на кухне. Все это время женщина пыталась достать питомца, спуская в дыру кофту, надеясь, что котенок зацепится за нее когтями.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

- Эндоскоп вскоре показал котенка на дне каменного мешка в границах ниже расположенной квартиры, откуда нам поступил вызов. Доступ к отдушине в стене был неудобным, мешала кухонная раковина, вмонтированная в тумбочку. Пришлось отодвинуть мойку от стены и запустить в канал телескопическую удочку с петлей, - вспоминает Евгений.

В подходящий момент был произведен захват. Постепенно котенка достали на поверхность. После спасения у напуганного малыша появилась новая хозяйка. Пушистика забрала к себе соседка, которая вызвала спасателя.

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