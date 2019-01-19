Крещение-2019 в Екатеринбурге: купель для военных и читальня в проруби

В Екатеринбурге к Крещению подготовили 152 проруби, на которых лишь за одну ночь, с 18 на 19 января, побывало более восьми тысяч уральцев. Но далеко не каждый решается отправиться ночью на окраину города, отыскать ту самую заветную купальню и искупаться в ледяной воде, хоть на улице и - 5 градусов. Большинство всё же предпочитает выспаться и уже на следующий день, прихватив сменную одежду, полотенце и тапочки, пойти за святой водой. Так поступили и корреспонденты «Комсомолки».

Только место для купания выбрали необычное, куда штатским вход воспрещен - личную купальню роты обеспечения 43-й отдельной бригады железнодорожных войск. Ехать пришлось долго - база стоит в Северке.

- Нет там купальни, - слышим мы, выходя из машины, от возвращающихся с пруда мужчин. - Стоят вояки с автоматами, всё оцепили, никого не пускают.

- Нам к ним и нужно, - отвечает фотокорреспондент «Комсомолки» Алексей.

Спускаемся на пруд, припорошенный снегом. Вокруг красота - огромные валуны лежат вдоль берегов, алеет на горизонте заря, качаются вековые сосны, а под ногами блестит лед - тот самый, что привозят в больших грузовиках для главного ледового городка уральской столицы. Вдали виднеется брезентовый шатер, из трубы которого столбом поднимается дым.

У входа в палатку нас встречал бравый солдатикФото: Алексей БУЛАТОВ

Подходим поближе - нас встречает бравый солдат с сигаретой в зубах. Автомата не видно. Пропускает, услышав, что мы не очередные гражданские, пришедшие в поисках купальни. Приходится перелезть через красно-белую ленту ограждения, чтоб попасть в царство военной дисциплины, где даже ветки ели воткнуты в кубики льда по приказу, ни в коем случае не инициативе архаровцев.

Прямо на улице топится буржуйка - на ней потом приготовят уху для начальства. Генерал ожидается в 13:00. В палатке тоже горит печь - забота о ней входит в задачи младшего сержанта Алексея Викуткина (прим. - имя и фамилия изменены). Также юный офицер отвечает за готовность шатра к приезду начальства. Все стены утыканы пахучими ветками ели, на лавках лежат двенадцать комплектов простыней и тапочек цвета хаки, пол устлан красными коврами. Прорубь тоже ждет своих героев - рядом с ней предприимчивые ребята установили ледяной крест.

Военные простояли полчаса, слушая молитвы священникаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы купаться будете? - спрашиваю я старшего сержанта.

- Да нет, конечно, Боже упаси, - отмахивается молодой человек. - Я и так уже тут всю ночь провел.

- А вы будете нырять? - обращаюсь я, выйдя на улицу, к офицеру, стоящему у буржуйки.

- Конечно, третий год уже. Может, и жена надумает.

- Что вы обычно делаете, когда не ныряете и печку не растапливаете для ухи?

- Мы обеспечиваем войска всем необходимым на случай войны, - объясняет капитан Сергей Уфимцев (прим. - имя и фамилия изменены). - Здесь на базе храним всякую технику, а летом, например, поедем железную дорогу прокладывать в Самарскую область.

Отец Владимир долго готовился до прихода военныхФото: Алексей БУЛАТОВ

Отец Владимир долго готовится. Достает из пакета одеяния для водоосвещения - ризу и епитрахиль, устанавливает на ледяной крест небольшую икону, а ту, что побольше, вешает на маскировочную сетку. Всё готово для богослужения. Остались лишь первые добровольцы, готовые послушать молитву и нырнуть уже в святую воду. Прапорщик Василий Федоренко (прим. - имя и фамилия изменены) загоняет семеро парней «для кучи». Сам отказывается - болеет. На улице замечаю еще один брезентовый шатер. Предположив, что это может быть вторая купальня для женщин и детей военных, отправляюсь внутрь, но там всего лишь стоит длинный стол. Наверное, для ухи.

Делать там нечего - внутри палатки с прорубью интереснее и теплее. Вода чудесным образом там кристально синяя, будто с подсветкой. Но офицеры уверяют, что ничего в нее не добавляли - освещение такое. То же самое подмечает и пришедший в шатер батюшка. Отец Владимир - настоятель прихода святителя Ермогена и по совместительству полковой священник, помощник командира части по работе с верующими военнослужащими.

- В прошлом году так нырнул и еще год про больницу не забывал, - вспоминает он и кричит младшим по званию. - Раздевайтесь и стройтесь.

- Да, нужно композицию создать, - рекомендует священник и добавляет. - У меня просто первое светское образование - художественное.

- Вам, отец Владимир, не холодно? - интересуется прапорщик.

- Не холодно, я молитвой согреюсь.

Военные во время молитвы стояли смирно, но крестились не все - всё же священник - не командир частиФото: Алексей БУЛАТОВ

После этого батюшка затягивает молитву. Архаровцы, выстроившись по струнке смирно, стойко ждут - им не привыкать. Пятеро из семи еще периодически крестятся, другие два, видимо, - для антуража. Проходит полчаса, отец Владимир благословляет на купание и готовится уйти.

- А вам не нужно потом присутствовать при купании? - заботливо интересуюсь я, поглядывая на лихо ныряющих в прорубь офицеров.

- Праздник Крещения, как и другие значимые праздники, длится несколько дней, - объясняет батюшка. - Конечно, сегодня основной день, но купаться будут еще до следующего воскресения. Присутствовать здесь всю неделю... нет такой необходимости - люди у нас уже подготовленные. Я надеюсь на их самостоятельность.

- Купаться вообще необходимо?

- Купание - далеко не самое важное. Чтобы приблизиться к Богу, что-то осознать, лучше сначала сходить в храм, исповедаться, причаститься. Тогда купание в проруби будет еще одним шажочком в направлении к Богу. Это такое движение веры, сообразно внутреннему и душевному здоровью. Многие хотят исцелиться, но нужно понимать, что это не таблетка, а особый промысел божий. Хотя были и случаи, когда после купания в проруби проходила 38-градусная температура. А вообще это народная традиция, которая не оговаривается в священных писаниях.

После того, как отец Владимир освятил воду, офицеры ломанулись нырятьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Тогда достаточно просто умыться?

- Даже в молитве, которую вы только что слышали, сказано, как можно использовать воду, - уточняет отец Владимир. - Её можно попить, умыться, окропить себя, дом, колесницу и любую другую вещь. Вода - это некий символ, который говорит о сакральном смысле этого таинства. Мы освящаем воду - призываем благодать Святого Духа. Именно он укрепляет человека в вере и исцеляет, а вода является внешним символом. То есть смысл не в экстремальном нырянии.

- А вы сами будете нырять?

- Я уже всё, ночную отслужил, а второй раз это делать я не считаю правильным. Как говорил Апостол Павел, мать всех добродетелей - рассудительность. Из неё и нужно исходить при желании искупаться в проруби.

Благодарю отца Владимира за консультацию и отправляюсь на выход, как прапорщик Василий окликает.

Вода в проруби и впрямь была кристально чистая - святаяФото: Алексей БУЛАТОВ

- А вы сами-то не надумали купаться? Мы можем всех попросить выйти, вам выдадим простыню и вперед.

- Нам еще работать, - спасает фотограф Алексей. Придумывать оправдания, почему я без купальника, не приходится.

Направляется в другой конец Екатеринбурга - на Шарташе нас уже ждут те, для кого купание в проруби - не приказ начальника, а дело всей жизни, любовь и страсть. Не готовые к тому, что купелей на озере пруд пруди, мы движемся в направлении Каменных палаток, набредая на купальню моржей «Шарти». У входа представительный мужчина берет деньги за вход, нас пропускает - «Комсомолка» о них писала. Проникаем в ледяной лабиринт и ищем тех самых моржей. Оказывается, мы попали не куда планировали - нужные нам моржи, уже полчаса сидящие в купальне с книгами и газетой, дислоцируются совершенно в другой части снежного пляжа. При выходе из лабиринта наблюдаем картину.

Почему-то взрослые решили за детей, что купаться в проруби раз в году - полезноФото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина в пуховике с маленькой рыжей девчушкой, укутанной в одно полотенце, подходит к лесенкам проруби.

- Не хочу, - чуть слышно шепчет девочка.

- Ну ты хотя бы ножкой воду проверь, авось не холодная, - рекомендует бабушка.

- Не хочу,- уверенным голосом говорит бедняжка, последовав совету старшей - вода всё же холодная.

- Давайте мы её за руки возьмем и макнем в воду, - предлагает один из моржей.

- Не хочу, - рыдает малышка, плотно прижавшись к женщине.

- Да незачем ей, - комментирует ситуацию мчсник в жилете. - Она же безгрешная и здоровая к тому же.

Девочку все же не стали окунать за руки в прорубьФото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, для женщины это звучит убедительно, и они сходятся с девочкой на том, что ей просто умоют личико. Мы направляемся дальше и, наконец, находим ту самую купальню.

Моржи или, иначе, члены федерации по зимнему плаванию Свердловской области встречают нас рядом с кафе «Веранда». От Василия Ястребова, президента федерации, исходит благодатный пар - он только что из сауны. За ним выходят пятеро мужчин и женщин в едином обмундировании - плавках и купальниках. В руках у них русская классика и свежий выпуск «Комсомолки».

- Готовы устроить читальню в купальне, - шутят они, заходя в небольшую прорубь.

Просидев пару минут выходят, но не бегут сразу же в сауну - еще недостаточно замерзли. Елена и Наталья устраивают дневной променад, обходятся без туфель - им больше нравится босиком. Наталье кажется и то не достаточным, поэтому с разбегу она ныряет в снег.

Прорубь членов федерации зимнего плавания находится в загородном клубе "Пески"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда-то я бегала просто так - не босиком, - вспоминает Наталья. - Разгоряченная после пробежки, обтералась снегом, а потом этого стало мало. Начала нырять в холодную воду и открыла секрет вечной молодости. Как думаете, сколько мне лет?

- Где-то под сорок, - прикидываю я.

- 65, - смеясь, отвечает женщина и убегает в сауну.

Я восторженно недоумеваю. Постепенно становится жалко, что всё же не взяла с собой купальник. Но вспоминаю про Крещение.

- А вы, кстати, купальню освящали? - интересуюсь я.

- Мы нет, но соседние ночью освящали, - рассказывает Елена. - Вода же одна, так что в Крещение она везде святая.

Первая партия "моржей" выстоялаФото: Алексей БУЛАТОВ

Соглашаюсь. Бежит вторая партия моржей. Снова с книгами и газетой. На этот раз молодой человек с томиком стихов Пушкина успевает прочитать чуть ли не весь сборник. Такая стойкость поражает. Ко мне обращается вице-президент федерации Анатолий - переживает, что я замерзла и меня нужно отпоить чаем. Пользуясь случаем, заваливаю его вопросами.

- А Наталье, правда, 65 лет?

- Правда, а мне 73, - уверяет Анатолий и перечисляет чудодейственные свойства воды. - В холодной воде моментально погибают все микробы, увеличивается стрессоустойчивость, улучшается работа внутренних органов за счёт кровообращения, память становится лучше. Ну и конечно, организм омолаживается.

Всему этому я, конечно, верю, но никак не возрасту Анатолия - интеллигентный черноволосый мужчина с бородкой в темных очках выглядит на 50. В предбаннике он угощает меня чаем и знакомит с другими любителями закаливания.

Вторая партия продержалась еще дольшеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я пришла в клуб год назад, - вспоминает Ирина. - До этого 15 лет купалась только на Крещение. Помню, как в первый раз залезла в воду, все руки-ноги окоченели, но захотелось снова испытать тот же адреналин. Теперь ныряю в прорубь два раза в неделю, по средам и субботам. Кто-то занимается спортом, чтобы получить какой-то эффект, а нам не нужно тратить много времени - окунулся и сразу получил выброс эндорфинов.

- У нас даже дети ныряют, - добавляет Анатолий и достает телефон с видео, на котором довольного малыша за руки опускают в прорубь. - Самый маленький еще толком ходить не может, а уже окунается в холодную воду. Его папа с рождения приучил. Начинал с обливаний, а теперь в прорубь ныряет.

На новой проруби малышка тоже убеждала папу, что не хочет лезть в водуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы не только нырять умеем, мы и в шахматы, водное поло играем в воде, - вспоминает президент федерации Василий Ястребов и тоже показывает доказательство - на видео десяток Дедов Морозов веселятся в проруби.

- Вы тоже нырните - сразу в сауне согреетесь, - предлагают Ирина, Василий и Анатолий.

- Да я бы с радостью, но купальник не взяла.

- А зря вы так, на прорубь же пошли, купальник всегда с собой должен быть, - убеждает Анатолий. - Вот к нам на прошлой неделе девушка приходила, мерзлячка такая, не думала нырять, а купальник взяла, на всякий случай. В итоге, потом три раза еще ныряла.

Для убедительности мне вновь показали видео. Может, на будущий год тоже прихвачу купальник. На всякий случай.