Уральские «моржи» устроили избу-читальню в купели на Шарташе

Кто с грехами в купель лезет, а кто и с книжкой. Например, вот, ребята из Федерации зимнего плавания, или, проще говоря «моржи», забрались сегодня в купель на Шарташе с целым багажом литературы. Опустились в нее вчетвером. Кто сказку «Гарри Поттера» взял, кто стихами Пушкина решил побаловаться в -4 градуса по Цельсию. А кто-то даже газету прихватил с собой – свежий выпуск «Комсомольской правды». Дескать, новости уж очень горячие, надо бы охладиться.

Забирались в воду по одному.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы постоянно что-нибудь придумываем, - рассказывает Василий Ястребов, президент Федерации по зимнему плаванию в Свердловской области. - Вот ныряли в прорубь на Новый год в костюмах Дедов Морозов, играли в водное поло, в шахматы, сидя в ледяной воде. А сегодня решили попробовать что-то новенькое - читаем книги в купели. Русскую классику. Чуть целый сборник стихов Пушкина не осилили - сидеть мы можем долго.

Моржи моржами, а все-таки переохлаждение еще никому здоровья не приносило. Почитали ребята, чай из термоса попили, загнули странички книг, чтобы не потерять, где остановились, и выбрались из купели, и побежали согреваться.

Согревались ребята горячим чаем из термоса.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«А что там пишет пресса?», «Пишет, что похолодает завтра», «Похолодает? Ох, ужас!»