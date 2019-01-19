2019-01-19T16:03:24+03:00
Общество

Уральские «моржи» устроили избу-читальню в купели на Шарташе

Они взяли с собой стихи Пушкина, «Гарри Поттера», газету «Комсомольская правда» и термос с горячим чаем
Данил СВЕЧКОВДарья РЯБОВА
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Продержались в воде ребята около минуты. Потом побежали согреваться.Продержались в воде ребята около минуты. Потом побежали согреваться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кто с грехами в купель лезет, а кто и с книжкой. Например, вот, ребята из Федерации зимнего плавания, или, проще говоря «моржи», забрались сегодня в купель на Шарташе с целым багажом литературы. Опустились в нее вчетвером. Кто сказку «Гарри Поттера» взял, кто стихами Пушкина решил побаловаться в -4 градуса по Цельсию. А кто-то даже газету прихватил с собой – свежий выпуск «Комсомольской правды». Дескать, новости уж очень горячие, надо бы охладиться.

Забирались в воду по одному. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забирались в воду по одному.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы постоянно что-нибудь придумываем, - рассказывает Василий Ястребов, президент Федерации по зимнему плаванию в Свердловской области. - Вот ныряли в прорубь на Новый год в костюмах Дедов Морозов, играли в водное поло, в шахматы, сидя в ледяной воде. А сегодня решили попробовать что-то новенькое - читаем книги в купели. Русскую классику. Чуть целый сборник стихов Пушкина не осилили - сидеть мы можем долго.

Моржи моржами, а все-таки переохлаждение еще никому здоровья не приносило. Почитали ребята, чай из термоса попили, загнули странички книг, чтобы не потерять, где остановились, и выбрались из купели, и побежали согреваться.

Согревались ребята горячим чаем из термоса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согревались ребята горячим чаем из термоса.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«А что там пишет пресса?», «Пишет, что похолодает завтра», «Похолодает? Ох, ужас!»

«А что там пишет пресса?», «Пишет, что похолодает завтра», «Похолодает? Ох, ужас!»

В Новый год эти же ребята ныряли в прорубь в костюмах Дедов Морозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новый год эти же ребята ныряли в прорубь в костюмах Дедов Морозов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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