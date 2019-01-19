«Сгорели две кошки и техника на полмиллиона»: в Нижней Салде газовщики спалили квартиру, когда меняли кран, не отключив газ

Очередной дом пострадал из-за вспышки газа. На этот раз на Урале. В Нижней Салде в пятиэтажном доме полностью выгорела трехкомнатная квартира. А виной всему, как уверяют жильцы, газовщики.

– 16 января у нас на подъезде появилось объявление «Проводится плановый осмотр, проверка газовых печей и вентилей», – рассказывает Валерий Сушков, хозяин сгоревшей квартиры. – Нам тогда специалисты сказали, что, так как дом старый, надо бы вентиль газовый заменить. Мы согласились.

В пятницу от газовой компании пришли три специалиста. Однако по какой-то причине они принялись менять вентиль, не отключив квартиру от газа.

– Газ повалил из трубы, а они ее тряпочкой всего лишь подоткнули, – рассказывает Валерий. – Еще окошко открыли, чтобы не воняло. Но газ-то продолжал просачиваться. А у нас плита с электроподжигом. Кто-то видимо ручку задел, искра проступила и вся кухня вспыхнула. Сразу же один из них закричал: «Беги, Леха, выключай кран!»

Газовщики не сгорели. Первое время они пытались погасить пламя, а когда поняли, что битва за квартиру проиграна, поспешили ретироваться вместе с жильцами - в соседней комнате в этот момент находилась хозяйка жилища с подругой.

– Жена у меня медик и к ней как раз пришла подруга, чтобы та ей капельницу сделала, – добавляет Валерий. – Так им пришлось ползти, чтобы спастись. Огонь очень быстро по квартире расходился. Ничего спасти уже нельзя было. Две кошки у меня сгорели. Только собака выжила. Жена, когда газовщики пришли, заперла ее в дальней комнате, чтобы не лаяла. Вот эта комната и уцелела. А все остальное в квартире, хоть экскаватором соскребай и выбрасывай на свалку. Все сгорело подчистую.

Из кухонного окна пламя вырывалось наверх, из-за чего у квартиры этажом выше лопнул стеклопакет и все внутри закоптилось. Пострадала и квартира этажом ниже. Когда пожарные стали заливать пылающую квартиру, их затопило – все натяжные потолки сползли вниз.

– Сейчас мы живем у родителей жены, – говорит Валерий. – В понедельник встречусь с газовой компанией. Если они не захотят добровольно возместить ущерб, то мы будем подавать в суд. У нас одной только бытовой техники сгорело на 509 тысяч!

Газовая компания называется «ГАЗЭКС». Ее представители заявили, что возместят пострадавшим ущерб.

- Руководство «ГАЗЭКС» оперативно выехало на место происшествия для тщательного изучения обстоятельств случившегося и установления причины пожара, - собщают в пресс-службе компании. - Сотрудники, выполнявшие работы в данной квартире, недавно были устроены в местное подразделение компании. Сейчас они отстранены от работы.

Руководство компании взяло данную ситуацию на особый контроль. Собственникам квартиры будет полностью возмещен материальный ущерб, сделан ремонт и приобретена новая бытовая техника.

Компания приносит хозяевам квартиры свои искренние извинения.