Выносил на руках: в Нижнем Тагиле многодетный отец спас из горящего дома пенсионерку-инвалида и ее мужа

В Нижнем Тагиле прошло чествование 30-летнего местного жителя, спасшего из огня своих соседей-пенсионеров. В тот день от коротнувшей проводки деревянный частный дом пожилых людей вспыхнул словно спичка.

79-летний хозяин вовремя заметил огонь и мог бы благополучно спастись, но внутри оставалась его 83-летняя супруга-инвалид. Поэтому мужчина побежал просить помощи в соседний дом, стучась во все квартиры подряд.

Первым открывшим дверь оказался отец троих детей Роман Кузнецов. Даже толком не дослушав пенсионера, мужчина бросился в горящий дом.

- Разбив стекло в комнате, где находилась женщина, Роман залез в дом, через окно вытащил пенсионерку и отнес к себе, где она находилась до приезда медиков. Сам же вернулся, и вместе с соседями до приезда пожарных тушил горящий дом подручными средствами, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Спасенная женщина отравилась угарным газом, но осталась жива.

За проявленное мужество начальник 9 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области подполковник внутренней службы Сергей Колчин вручил Роману благодарственное письмо и автономный пожарный извещатель.

- С соседями живем дружно, постоянно общаемся, хорошо знаем друг друга, поэтому в тот день, не раздумывая, бросился спасать бабушку из горящего дома, о страхе и не думал, - рассказывает Роман.

Теперь спасатели готовят документы, чтобы представить смелого тагильчанина к награде МЧС России.