Жильцы екатеринбургской высотки пожертвовали стеной ради спасения уличного кота

Жители одного из подъездов в доме на улице Ангарская пожертвовали ремонтом и разрешили пробурить в стене приличных размеров дыру. Все ради спасения уличного кота.

Люди заметили, что из-за стены на первом этаже стало доноситься жалобное мяуканье. Когда плач не прекратился и на второй день, сердобольные соседи вызвали зооспасателя. К приезду Евгения Зенкова в подъезде уже собрался целый консилиум.

Фото: Евгений Зенков

С помощью простукивания специалист за пару минут определил границу между глухой стеной и пустой полостью, где застрял кот. Дело оставалось за малым - просверлить перфоратором отверстие. Однако выяснилось, что прибор некуда включить - электрощитка в подъезде не было, а соседей на первом этаже не оказалось дома.

Но жильцы не растерялись и тут же принялись собирать удлинители. В итоге провода дотянули до квартиры второго этажа.

Фото: Евгений Зенков

- Перфоратор заработал, и вскоре мы увидели рожицу кота, замаячившую в отверстии. Работа по расширению дыры в стене то и дело приостанавливалась - кот ломился наружу, рискуя попасть под сверло, - рассказал Евгений Зенков. - Общими усилиями кот был извлечён, завернут в полотенце, напоен молоком и подробно осмотрен. Животное оказалось ничейным, но последние дни было замечено в подъезде на девятом этаже, откуда, видимо, прошло на чердак и попало в выходное отверстие вентиляционного канала.

Фото: Евгений Зенков

Заточение для кота без последствий не прошло: кроме отмороженных жизнью на улице ушей, морда животного оказалась вся в ссадинах, а когти на передних лапах сточены почти под основание - ими усатый пытался тормозить во время падения.

Сейчас кота выхаживает основатель и руководитель приюта для травмированных животных.