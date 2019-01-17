2019-01-17T14:26:41+03:00
Недвижимость

Скверная история: как мэрия Екатеринбурга благоустроит парки и скверы за 350 миллионов рублей

Рассказываем о преображении мест отдыха горожан на свежем воздухе
Павел ПИВОВАРОВ
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Набережная Исети - одно из мест для обновленияНабережная Исети - одно из мест для обновленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице в 2019 году благоустроят скверы и парки в нескольких районах города. Чиновники обещают обновить зоны рекреации, на ВИЗе, в Юго-Западном районе, возле железнодорожного вокзала, Химмаше, Уралмаше и ЖБИ. О новшествах в облике города и о том, сколько это будет стоить, - читайте в нашем материале.

На юго-западе Екатеринбурга обновят сквер на перекрестке улиц Ясной и Онуфриева. Изменится внешний облик сквера на Шаумяна и площадь Субботников возле Центра культуры и искусств. В сквере появятся новые детские площадки, а вот на площади полностью обновят покрытие и сделают краше облик центрального круга.

В Железнодорожном районе родители маленьких детей также могут порадоваться. В сквере на улице Пехотинцев построят несколько новых детских площадок. Также краше станет выглядеть берег реки Ольховка.

В микрорайоне ЖБИ по просьбе жителей в сквере «Амфитеатр» на улице Высоцкого не только установят объекты для воркаута (популярной уличной гимнастики), но и также построят на радость детям несколько мест для детских игр с качелями и песочницами.

В Парковом районе будут установлены новые фонари на Площади обороны, а также полностью переложат асфальт.

В городе появится несколько новых площадок для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе появится несколько новых площадок для детейФото: Алексей БУЛАТОВ

Внешний облик изменит и будущий сквер имени поэта Ильи Кормильцева (участок улицы Белинского от Куйбышева до Декабристов). Рабочие восстановят там газоны, отремонтируют вторую аллею и дорожки.

На Уралмаше благоустроят сквер по проспекту Орджоникидзе. Также там реконструируют неработающий фонтан.

На Химмаше в сквере на улице Грибоедова переложат плиточное покрытие.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Комсомолке», на все эти цели будет потрачено 155 миллионов и 500 тысяч рублей.

Также комитет благоустройства мэрии потратит 201 миллион рублей на благоустройство сквера у Оперного театра, Зеленой рощи и установку новых фонарей по набережной Исети от Малышева до Куйбышева.

Еще 80 миллионов рублей мэрия потратит на разработку документации и начало работ на бульваре возле улицы Опалихинская на Ботанике и проектирование работ на набережной городского пруда.

План работ на каждом объекте станет известен к марту 2019 года.

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