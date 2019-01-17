«Зацепило ветром»: на Урале с жилого дома сорвало сайдинг

Не успела страна отойти от взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах, как новое коммунальное ЧП произошло в маленьком уральском городе Сухом Логу. Сегодня в половине первого дня с трехэтажки на улице Гагарина обвалился сайдинг. К счастью, никто не пострадал.

По словам директора УК «Сухоложская», наружная облицовка была сделана в 2012 году, когда дом проходил реставрацию по программе капитального ремонта.

- Сайдинг «зацепило» ветром, - пояснил директор УК. – Место уже оцепили.

В ближайшее время коммунальщики планируют восстановить внешний вид дома и устранить последствия разрушений.

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