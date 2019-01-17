2019-01-17T14:16:46+03:00
Происшествия

«Зацепило ветром»: на Урале с жилого дома сорвало сайдинг

Последний ремонт трехэтажки был в 2012 году
Олег Галимов
Поделиться:
Сайдинг сорвался после сильного ветра. Фото: очевидцыСайдинг сорвался после сильного ветра. Фото: очевидцы
Изменить размер текста:

Не успела страна отойти от взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах, как новое коммунальное ЧП произошло в маленьком уральском городе Сухом Логу. Сегодня в половине первого дня с трехэтажки на улице Гагарина обвалился сайдинг. К счастью, никто не пострадал.

По словам директора УК «Сухоложская», наружная облицовка была сделана в 2012 году, когда дом проходил реставрацию по программе капитального ремонта.

- Сайдинг «зацепило» ветром, - пояснил директор УК. – Место уже оцепили.

В ближайшее время коммунальщики планируют восстановить внешний вид дома и устранить последствия разрушений.

«В домах было нереально холодно, приходилось спать в одежде»: жильцы взорвавшейся многоэтажки в Шахтах говорят, что многие грелись газом.

В результате ЧП одна женщина погибла, под завалами остаются четыре человека (Подробности)

Взрыв в Магнитогорске: что стало причиной? Расследование Ульяны Скойбеды

«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков

(Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге наказали обиженного «зайца», который после высадки разбил автобусную дверь
В Екатеринбурге бывшего участкового, который убил жену и поджег квартиру, отправили в психушку
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Ведущий «Русского лото» раскрыл главный провал в работе Олега Меньшикова
Уралец под видом установщика окон дважды обокрал ветерана войны
Хозяин курил в двух метрах: в Екатеринбурге газовики спасли дом, обнаружив в ходе рейда утечку
Будет суд: уралец послал полицейского, который не дал ему забрать из садика чужого ребенка
Свердловский ветеринарный спецназ «вооружат» на 13 миллионов рублей
Свердловчанка за треснувшую по швам шубу отсудила у продавца ее тройную цену
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов высотки на Сортировке
Челябинец, чтобы погасить кредит на отпуск, устроил в хостеле Екатеринбурга наркосклад
Лишь 19-й: экипаж Сергея Карякина финишировал на предпоследнем этапе «Дакара»
В Екатеринбурге посадили банду мошенников, оформивших 100 кредитов на бомжей и алкоголиков
В Верхней Пышме закрыли автосалон, где не было планов эвакуации
Свердловчанин сжег машину хозяйки магазина из-за отказа дать бутылку водки
В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили женщину
«Ну не может он без подъема зарплаты»: Евгений Куйвашев поддержал Высокинского в увеличении оклада
В Каменске-Уральском «заминировали» сразу два вокзала
Профилактические работы на радио «Комсомольская правда»
«Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге на 15 площадках
Екатеринбург и Магадан свяжет прямой авиарейс
В трамвайном депо Екатеринбурга погиб слесарь
В Екатеринбурге поймали банду, которая крала и грабила платежные терминалы
«Я не шучу»: Евгений Куйвашев пообещал свердловчанам упаковку с дюжиной яиц
Молодой свердловчанин погиб, столкнувшись с фурой на трассе в Башкортостане