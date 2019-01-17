Забрали 500 бутылок алкоголя и ели продукты с полок магазина: новогодние похождения екатеринбургских полицейских

Накануне Нового года в Екатеринбурге произошла необычная история. Рано утром 31 декабря полицейские пришли в алкомаркет на улице Щорса и забрали 543 бутылки с водкой и коньяком. По всей видимости, у блюстителей порядка закружилась голова от наличия корочек, и они решили весело встретить Новый год с бесплатным алкоголем.

Правда, удостоверения свои они так и не показали. По словам главы торговой сети, четверо сотрудников городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли спиртное, несмотря на наличие лицензии и на то, что все документы на крепкие напитки были в порядке.

Появившись на пороге в десять часов утра, полицейские стали пенять на тот факт, что адрес магазина неправильно отображается в системе городских карт. Все дело в том, что в карте-справочнике адрес отображается адресом Щорса, 20а, в то время как фактически расположен по адресу Щорса, 24.

Изъятие произошло перед Новым годом. Фото: предоставлено заявителем

Затем, по-видимому, проголодавшись, они стали брать продукты прямо с полок и есть. Догадавшись о том, что все их действия могут попасть на камеры наблюдения, «борцы за качественный алкоголь» попутно сломали одну из них в супермаркете.

В итоге, стражи порядка увезли из магазина горячительные напитки на сумму 167 тысяч рублей. Никаких документов об изъятии продукции сотрудники магазина не получили, также не было показано документов о проверке.

- Так как данный магазин работает давно, то ему уже много лет выдают алкогольную лицензию. Последняя алкогольная лицензия была выдана в апреле 2018 года до 2021 года. Мы вернулись в 90 - е годы. Этот прецедент может вызвать обострение отношений между силовиками и ветеранами Афганистана, поскольку владелец сети воевал там, - рассказал «Комсомолке» представитель интересов заявителя, юрист Иван Кадочников.

У самих полицейских иное видение ситуации. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили о том, что магазин не смог предоставить необходимую лицензию, а продавец отклеивал акцизные марки с алкоголя по распоряжению руководства.

Фото: предоставлено заявителем

Также в полиции опровергли поломку видео-регистратора, заявив о том, что он валялся пыльным и не был включен.

- В связи с выявленными нарушениями и отсутствием на момент проверки документации полицейские на законных основаниях изъяли алкогольную продукцию порядка 350 бутылок и 5 ранее отклеенных акцизных марок. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой копии материала направлены в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка для решения о привлечении организатора торговли к административной ответственности по статье 14.19 КоАП РФ. Что касается видеорегистратора, то на момент проверки он даже не был подключен, ввиду чего сотрудники полиции не стали его изымать в качестве вещественного доказательства. Остальные факты, распространенные предпринимателем, не соответствуют действительности, - пояснили журналисту «Комсомолки» в полиции.

Теперь в ситуации будет разбираться региональный Следственный комитет, возле которого и увезли алкоголь, а также прокуратура. «КП» - Екатеринбург будет следить за развитием ситуации.