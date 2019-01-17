Куриная дюжина: на Урале в январе начнут продавать яйца по 12 штук в упаковке

В Свердловской области в январе в магазинах появятся яйца в упаковках по 12 штук. Это станет ответом на новость о том, что этот товар из потребительской корзины будут продавать в количестве 9 яиц.

Новость о скрытой инфляции, исключившей из упаковки одно яйцо (их количество должно было уменьшиться с 10 до 9-ти) взбудоражила потребителей. После этого на ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поспешил успокоить уральцев, заявив, что в упаковках будет всегда не меньше 10 яиц.

- На Урале упаковка будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение, на Урале упаковка будет не менее 12 штук, - подчеркнул глава региона.

Нагрузка на уральских курочек возрастетФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже на следующий день одна из местных птицефабрик заявила, что в январе на прилавках появятся упаковки, рассчитанные на 12 яиц.

- Птицефабрика «Рефтинская» будет выпускать упаковки с 12 яйцами, которые будут продаваться по цене десятка. На прилавках они появятся в ближайшее время, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» на предприятии.

Отметим, что только за прошлый год десяток яиц в стране в среднем подорожал на 25%.