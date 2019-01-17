2019-01-17T11:24:59+03:00
Происшествия

«Повалил дым и выпали маски»: в «Кольцово» экстренно вернулся борт, летевший в Москву

В результате люди были вынуждены несколько часов просидеть в зале ожидания аэропорта
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пассажиры злополучного рейса уже несколько часов сидят в зале ожиданияПассажиры злополучного рейса уже несколько часов сидят в зале ожиданияФото: Алексей БУЛАТОВ
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У пассажиров, купивших авиабилеты из Екатеринбурга в Москву, день сегодня не задался с раннего утра. Около пяти часов люди уже сидели в салоне самолета компании «Северный ветер». В 5:20, согласно расписанию, борт поднялся в небо. Однако полет продлился лишь несколько минут.

- Во время взлета из вентиляции повалил дым и выпали маски. В итоге почётный круг над городом и посадка в «Кольцово», - рассказал один из пассажиров.

Фото: Alex de St' Omer

Фото: Alex de St' Omer

Мужчина пожаловался, что собирался отдохнуть с друзьями в Санкт-Петербурге, через который должен был следовать борт, а в результате уже порядка восьми часов вынужден сидеть в зале ожидания аэропорта.

- Представитель перевозчика сначала сказал, чтобы разгерметизация, а потом в компании стали все отрицать, даже дым. Хоят все в самолете видели, что он был, - продолжает пассажир.

В итоге рейс сначала перенесли на 10:55, а потом и вовсе отменили. Злополучный самолет на данный момент находится в аэропорту. Пока специалисты выясняют причину неполадки, сотрудники компании-перевозчика пытаются решить вопрос с отправкой своих пассажиров.

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