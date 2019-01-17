«Хочет бегать и играть»: малыша, сбитого бесправным гонщиком на Фурманова, выписали из больницы

Двухлетнего малыша, которого два месяца назад вместе с мамой на Фурманова сбила Honda, наконец-то выписали из больницы. Об этом рассказал отец пострадавшего ребенка. Маленький Ваня теперь по-настоящему узнал родителей и с удовольствием играет с ними целыми днями.

Фото: Павел Норицын

- Дома, как говорится, и стены лечат. Нелегко, зато спокойно, - говорит глава семьи павел Норицын. - Ваня в плане сознания - обычный ребенок, практически такой, каким мы знали его до травмы. Эмоциональный, упёртый, любопытный. Хочет бегать и играть, но пока не все получается. Я, как и прежде, уверен, что поднимем его и будем наравне со сверстниками.

Мама Ванечки Екатерина ближайшие полгода будет вынуждена носить корсеть. В аварии женщина получила серьезную травму позвоночника. Кроме того, из-за сильных повреждений врачам пришлось удалить ей селезенку и одну почку.

Ближайшие месяцы Екатерина будет вынуждена носить корсетФото: Алексей БУЛАТОВ

- Катя может только стоять и лежать. Делает мелкие дела по дому, занимается и играет с Ваней. Впереди у нас сначала восстановление и поднятие иммунитета. Плюс домашние массажи, физкультура. Дальше реабилитация по полной программе, - говорит Павел. - Давно хотел написать пост про отцовство - так вот. Серьезная профессия - быть папой. В моем случае - целое испытание.

До весны мужчина, по собственному признанию, будет полностью прикован к дому и семье - жене и сыну еще требуется частая помощь даже в самых, казалось бы, обычных делах. А потом Павел намерен вернуться на работу.

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