2019-01-16T17:58:11+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле педофил напал на 14-летнюю школьницу

Злоумышленник попал в объективы камер наблюдения
Олег Галимов
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Если вы узнали этого мужчину, то звоните в полициюЕсли вы узнали этого мужчину, то звоните в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле ищут педофила, который в понедельник напал на 14-летнюю девочку. Все произошло у дома № 5 по улице Энтузиастов, преступник следил за школьницей и попал в объективы камер наблюдения.

Приметы подозреваемого: рост выше 180 см, плотного телосложения, около 30–40 лет, пуховик темно-синего цвета, шапка вязаная темно-синяя шапка, темные штаны, через правое плечо темная сумка. В СУ СКР по Свердловской области обещали прокомментировать инцидент позднее.

В Нижнем Тагиле разыскивают педофила напавшего на 14-летнюю девочку.

Всех, кто видел или знает подробности данного инцидента, просят обратиться в ОП № 17 Нижнего Тагила по телефону: 8(343)597-68-04 или 02.

Весной прошлого года в Екатеринбурге лучшие сыщики уголовного розыска несколько недель разыскивали двух педофилов, которые похитили 12-летнюю девочку. Одним из насильников оказался гражданский муж директора школы, в которой училась пострадавшая.

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