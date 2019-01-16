В Нижнем Тагиле педофил напал на 14-летнюю школьницу

В Нижнем Тагиле ищут педофила, который в понедельник напал на 14-летнюю девочку. Все произошло у дома № 5 по улице Энтузиастов, преступник следил за школьницей и попал в объективы камер наблюдения.

Приметы подозреваемого: рост выше 180 см, плотного телосложения, около 30–40 лет, пуховик темно-синего цвета, шапка вязаная темно-синяя шапка, темные штаны, через правое плечо темная сумка. В СУ СКР по Свердловской области обещали прокомментировать инцидент позднее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/686613" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Тагиле разыскивают педофила напавшего на 14-летнюю девочку.

Всех, кто видел или знает подробности данного инцидента, просят обратиться в ОП № 17 Нижнего Тагила по телефону: 8(343)597-68-04 или 02.

Весной прошлого года в Екатеринбурге лучшие сыщики уголовного розыска несколько недель разыскивали двух педофилов, которые похитили 12-летнюю девочку. Одним из насильников оказался гражданский муж директора школы, в которой училась пострадавшая.