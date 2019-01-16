Свердловская область переходит на электронные больничные листы

Специализированные медицинские учреждения Свердловской области приступают к работе с электронными больничными листками На Среднем Урале оформлено уже более 35 тысяч листков временной нетрудоспособности нового поколения в электронном виде.

Техническую возможность выдавать электронный больничный листок имеют 6 федеральных, 110 областных, 19 городских, 6 ведомственных медицинских учреждений области. Цифровой листок временной нетрудоспособности готовы оформлять ведущие и уникальные специализированные медицинские учреждения Свердловской области.

Уже 42 электронных больничных оформлено Уральским институтом кардиологии. Сейчас рабочие места 26 врачей, кардиохирургов и кардиологов этого медицинского учреждения оснащены всем необходимым для того чтобы работать с цифровым больничным листком. В институте кардиологии планируют в текущем году увеличить количество усиленных электронных цифровых подписей, требующихся для оформления документа. Стоит отметить, что 35-тысячный листок в регионе был выдан именно Уральским институтом кардиологии.

Напомним, что электронный больничный листок удобен в использовании для граждан. При его оформлении данные вводятся один раз и не требуют повторного занесения, что высвобождает время врача на общение с больным. Кроме того, больничный лист в цифровом формате невозможно испортить или потерять, при расчетах пособий исключается возможность многих непреднамеренных ошибок.