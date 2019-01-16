2019-01-16T16:36:49+03:00
Происшествия

Виновника установит суд: жительница Екатеринбурга, пострадавшая в аварии с машиной молодоженов, ищет очевидцев ДТП

Анастасия Иванова обратилась за помощью в редакцию «Комсомолки»
Олег Галимов
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Авария произошла 11 январяАвария произошла 11 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце прошлой недели мы подробно рассказывали вам об аварии на улице Мамина-Сибиряка, участниками которой стали ехавшие из загса молодожены и женщина за рулем Lexus.

Накануне в редакцию «Комсомолки» за помощью обратилась собственница той самой дорогостоящей иномарки Анастасия Иванова. По словам женщины, сотрудники ГИБДД сразу же установили, что она не является виновником ДТП и наглядно отразили это в составленной схеме.

По версии ГИБДД, водитель Ford подрезал внедорожник Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии ГИБДД, водитель Ford подрезал внедорожникФото: Алексей БУЛАТОВ

Управлявший легковушкой Вараздат Никогосян отказался признавать вину и не стал подписывать согласие с протоколом аварии. Теперь обе стороны будут выяснять отношения в судебном порядке.

- Машина восстановлению не подлежит, - делится Анастасия Иванова. – Поврежден двигатель, полетела гидравлика, весь салон разорван из-за сработавших подушек безопасности. Машина застрахована по КАСКО и деньги я в любом случае получу. Пока суд не определит кто прав, а кто виноват – страховку не выплатят, но это же не справедливо!

Схема аварии. На ней видно, что момент столкновения был на полосе внедорожника. Фото: Анастасия Иванова

Схема аварии. На ней видно, что момент столкновения был на полосе внедорожника. Фото: Анастасия Иванова

Нам удалось связаться со вторым участником аварии. Вараздат Никогосян также не признает свою вину, но заявил, что готов покрыть расходы если суд встанет не на его сторону. Дело в том, что Ford Focus оформлен на его жену, а самого Никогосяна в страховке на легковушку не было.

Если ваш видеорегистратор заснял столкновение этих машин, присылайте его на редакционную почту kp-ekb@phkp.ru или звоните по номеру +7 (343) 379-27-72.

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