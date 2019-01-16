2019-01-16T12:15:28+03:00
Общество

Выбили стекла, поливали матом: в Екатеринбурге толпа пьяных подростков напала на водителя автобуса

Хулиганов разыскивает полиция
Павел ПИВОВАРОВ
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Пьяные пассажиры заявили, что автобус не там остановилсяПьяные пассажиры заявили, что автобус не там остановилсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге компания молодых людей разгромила автобус 43 маршрута. Разгоряченные алкоголем парни, войдя в салон на остановке «Амундсена», отказались платить за проезд. Когда кондуктор попросила с «зайцев» деньги, друзья возмутились и на первой же остановке устроили дебош. Оскорбления в адрес билетерши сопровождались нападками на водителя и выбиванием двери.

Потерявшие всякий стыд молодые люди ломились в кабину к водителю, нецензурно выражались в его адрес. Поначалу шофер, даже не обратил внимание на происходящее. Затем услышал шум в салоне автобуса.

- Мне кондуктор кричит: «Останови автобус! Выпусти людей. Они за проезд не платят!». Я ей ответил: «Зачем с пьяными связываться? Сидят они и сидят. Отойди от них подальше. Пусть едут, куда надо и все. А она мне в ответ: «Да нет, у нас же план, а еще может зайти контроль. Меня оштрафуют». Но это был субботний вечер, а в эти дни обычно никто не заходит. Кондукторше лет 35. Есть такие бабы, которым по челюсти никто не давал. Вот пристала же зачем-то к этой компании, - рассказал «Комсомолке» водитель Сергей.

Водитель добавил, что не считает нужным брать деньги за проезд с пьяных и неадекватных пассажиров.

Конфликтом в автобусе заинтересовалась полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликтом в автобусе заинтересовалась полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне кажется, что ее реакция вызвала неадекватное поведение компании. Они же пьяные! Зачем к ним подходить? Другие кондуктора, увидев пьяных, не пришли к ним вообще. Я не пытался задержать дебоширов, потому что у нас строго запрещено выходить из автобуса во время выхода на рейс. Мы даем расписку, - считает мужчина.

Позже выяснилось, что зачинщиков конфликта не устроило, что на автобусной остановке водитель не остановил автобус прямо возле них и им пробежать несколько метров.

Пассажиры оказались не только очень агрессивными, но и забывчивыми. В салоне они оставили пакет с новым мангалом и пластиковыми стаканчиками. Теперь хулиганов ищет полиция.

- По данному факту транспортная компания обратилась с заявлением. Видео изъято. Проводится проверка. Хулиганы пока не задержаны. Устанавливается сумма ущерба, - сообщили «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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