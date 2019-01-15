Уральский гонщик Сергей Карякин разбил свой багги на седьмом этапе «Дакара»

БАГГИ ЦЕНОЙ 8 МИЛЛИОНОВ

В 2017 году о 25-летнем уральском гонщике Сергее Карякине узнала вся страна. Он стал первым россиянином, которому удалось выиграть престижный ралли-марафон «Дакар» в заезде для квадроциклов. Тогда гонка проходила в Аргентине. Останавливаться на достигнутом успехе Сергей не стал. В прошлом году он попытался защитить свой титул. Однако эта попытка обернулась для него обеими сломанными руками.

В нынешнем году уралец впервые решил попытать удачу на багги. Весь год Сергей искал средства и спонсоров, чтобы вновь отправиться покорять просторы Южной Америки. И нашел! Новый болид был доставлен из-за границы за три миллиона рублей, а на его модернизацию потратили еще пять.

Десятидневный заезд стартовал 6 января в столице Перу - Лиме. Участникам предстояло проехать 5 500 километров до границы с Чили. В основном трасса проходила по пескам и дюнам.

С самого начала стало понятно, что Карякин будет идти в числе лидеров. С каждым из 10 этапов спортсмен и его штурман Антон Власюк сокращали отставание от лидера и имели реальные шансы прийти на финиш первыми, или быть в тройке.

Внедорожник занесло в дюнах. Фото: страница Сергея Карякина в Facebook

Несмотря на постоянное напряжение и груз ответственности, уралец старался ехать аккуратно и безопасно, без лишнего риска. Возможно, именно благодаря этому он сумел взять бронзу на двух этапах, а второй и вовсе выиграл. Казалось, что на этот раз он вновь сможет показать всему миру свой характер и вернуться на Родину в статусе чемпиона.

ДЕНЬ НЕ ЗАДАЛСЯ

Результат многомесячной подготовки пошел насмарку во время преодоления песчаных дюн на седьмом этапе - багги Карякина перевернулся, а от удара у гоночного болида оторвало колесо.

На устранение повреждений у экипажа ушло три часа, в результате они пришли на финиш 18-ми. А в общем зачете и вовсе опустились на 9-ю строчку. Кстати именно подобным образом он получил перелом год назад.

- Потери на этапе фатальные, помимо того что мы перевернулись, мы пробили два раза колеса, один раз взорвался ремень вариатора, а потом еще сломалась переговорка, - рассказывает гонщик. - День явно не заладился. Рассчитывать на подиум теперь смысла нет. Мне очень обидно, и я прошу прощения у всех, что не оправдал доверия.

Теперь Карякину предстоит доехать до финиша, после чего с командой он вернется в Россию.

Гонка проходит в очень сложных условиях

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Васильевич Карякин родился 25 января 1991 года в Екатеринбурге. Окончил Уральский федеральный университет по специальности «Турбины и двигатели». С 12 лет увлекается квадроциклами. Женат. Воспитывает двух детей.

В 2013 году - победитель и призер этапов Can-Am Trophy Russia (ATV).

2014 год - занял 7-е место в «Дакар-2014».

2015 год - участвовал в ралли «Дакар-2015» и победил в этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана».

2016 год – занял 4-е место в Дакар-2016 в зачете квадроциклов.

2017 год - занял 1-е место в «Дакар-2017» в классе квадроциклов. Впервые в истории ралли-марафона победу завоевал уралец.