2019-01-15T13:05:21+03:00
Общество

Фотограф Лошагин, убивший жену, попросил патриарха Кирилла заступиться за уральского священника

В письме к главе Русской православной церкви он рассказал, что священнослужителя обвинили в давлении на суд
Данил СВЕЧКОВ
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За убийство Лошагин был приговорен к 10 годам лишения свободы.За убийство Лошагин был приговорен к 10 годам лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Знаменитый фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание в колонии за убийство своей модели-жены, продолжает развивать бурную деятельность. Ранее он написал письмо, в котором предложил штрафовать иностранных заключенных. Сегодня же в Сети было опубликовано другое его открытое письмо. В нем Лошагин обращается к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой заступиться за священника. В письме, опубликованном его другом Светланой Петраковой, Лошагин рассказывает, что в 2015 году познакомился в колонии с украинцем Алесандром Капитоновым, Старостой Православной общины. В тот момент он начал строить Православный храм на территории колонии.

Когда-то Дмитрий Лошагин был одним из самых дорогих и востребованных фотографов Екатеринбурга. Фото: личный архив Дмитрия Лошагина

Когда-то Дмитрий Лошагин был одним из самых дорогих и востребованных фотографов Екатеринбурга. Фото: личный архив Дмитрия Лошагина

– Я присоединился к этому благому начинанию и в 2017 г. Храм был построен нашими усилиями, при поддержке и благословлении настоятеля церкви в г. Новая Ляля иерея Николая (Мелехина), – пишет Лошагин. – Храм был освящен 18 ноября 2017 г. Божественную литургию провёл Владыка Тагильский и Серовский Метрополит Кирилл. Мы же с Александром Капитоновым занялись работами по благоукрашению храма и занимаемся этой работой по сей день. О строительстве храма и жизни Православной общины мы сняли фильм «Быть Добру», который находится в открытом доступе.

В этом году, пишет фотограф, Капитонов обратился в суд с ходатайством об Условно-досрочном освобождении. Основную часть наказания он уже отбыл, кроме того у него есть шесть детей, о которых нужно заботиться.

Открытое письмо Дмитрия Лошагина было опубликовано в Сети его другом. Фото: facebook.com/loshagin/

Открытое письмо Дмитрия Лошагина было опубликовано в Сети его другом. Фото: facebook.com/loshagin/

– Помимо прочих положительных характеристик, свое мнение об осужденном Капитонове высказал и Отец Николай (Мелехин), являющийся духовным наставником Александра и через адвоката передал свое обращение в суд г. Новая Ляля, – сообщает Лошагин. – Судья Макаров, рассматривая дело об УДО Капитонова объявил в суде, в присутствии прокурора Крякова, действия Отца Николая, как давление на суд, тем самым перевел Отца Николая из нашего Духовного наставника в нечестного человека – в коррупционера, что отражено в документах от 19.12.2018 г. Судья Макаров так же объявил, что изобличение Отца Николая будет вывешено на сайте Новолялинского суда.

Теперь Дмитрий Лошагин просит патриарха Кирилла поддержать уральского священнослужителя.

– Такие священнослужители, как Отец Николай, которые занимаются, на добровольных началах, воспитательной работой в местах лишения свободы – это священники особого «сплава», которых необходимо не только защищать от всякого рода нападок, но и помогать им, относясь к их работе с большим уважением, – подытоживает Лошагин.

В 2013 году тело супруги Дмитрия Лошагина с сожженным лицом было найдено в лесу. Фотографа дважды судили по обвинению в убийстве. Первый раз – оправдали, и он вышел на свободу. Но спустя примерно полгода родственники убитой модели привлекли столичных адвокатов и добились повторного рассмотрения дела. В итоге Лошагина приговорили к десяти годам лишения свободы.

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