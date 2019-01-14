УБРиР: в эти новогодние праздники екатеринбуржцы предпочли ремонт развлечениям

В эти новогодние праздники клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) практически ни в чем себе не отказывали. В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года екатеринбуржцы потратили 1,7 млрд рублей, что на 53% больше, чем в те же праздничные дни 2017-2018 годов.

Самой популярной строкой расхода как в этом, так и в прошлом году стали переводы. Причем общий объем операций этого периода (256,7 млн рублей) сравним с показателями прошлого года (253,3 млн рублей).

Также клиенты активно тратили деньги в супермаркетах (15,9 млн рублей в 2018-2019 гг. и 1,8 млн рублей – в 2017-2018 гг.) и на покупку одежды и обуви (6,2 млн рублей в 2018-2019 гг. против 1 млн рублей в период праздников 2017-2018 гг.).

Фото: пресс-служба банка

Одним из существенных отличий стал тот факт, что в эти праздники екатеринбуржцы активно занимались домашними делами. Так, на ремонт было потрачено 4,8 млн рублей, в то время как в праздничные дни 2017-2018 гг. на это потратили лишь 340 тыс. рублей. За коммунальные услуги в анализируемый период заплатили 1,9 млн рублей, годом ранее – 200 тыс. рублей. Кроме обустройства дома, держатели карт УБРиР также тратили деньги на автоуслуги: в период праздников 2018-2019 гг. было потрачено 3,8 млн рублей, а год назад – всего 350 тыс. рублей.

Если в эти праздники екатеринбуржцы больше тратили деньги на свое жилье и автомобили, то в прошлом – на приятное времяпрепровождение. Так, в праздники 2017-2018 гг. клиенты расплачивались банковскими картами в ресторанах, салонах красоты, а также не жалели средств на развлечения и искусство.