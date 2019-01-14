2019-01-14T21:20:34+03:00
Происшествия

«Толпой не нападали, стрельбы не было»: подробности избиения 14-летней девочки в Каменск-Уральском

Пострадавшая школьница попала в полицейский участок
Павел ПИВОВАРОВ
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Фото: паблик "Инцидент Каменск-Уральский"Фото: паблик "Инцидент Каменск-Уральский"
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В Каменск-Уральском учащаяся одной из местных школ избила свою 14-летнюю сверстницу. Конфликт случился возле местного ТРЦ «Мегамарт» воскресным вечером. Девочку били не до первой крови, а пока она не упала. Сначала в интернете разошлась информацуия о том, что возле торгового центра была стрельба, а саму девочку избивали толпой. Но, по словам очевидцев, все сведения о потасовке являются слишком раздутыми и ничего подобного не происходило.

- Стрельбы там не было. По сути это была рядовая потасовка школьников. Охрана торгового центра вызывала на место полицию. Силовики приехали и все разошлись. Ничего особенного, - рассказал «Комсомолке» очевидец Виталий Макаров.

Как стало известно, одна из девочек гуляла в торговом центре вместе с двумя мальчиками. Когда парни отправились домой, к ней подошла будущая обидчица для того, чтобы выяснить отношения. Возле входа в торговый центр одна из учениц повалила свою соперницу и стала избивать. За сценой насилия спокойно наблюдала пара десятков подростков.

- В этот момент подошла еще одна школьницаи сказала, что «здесь кругом видеокамеры, давайте отойдем в тихое место к складским помещениям», куда компания и отправилась, — сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Как рассказал один из охранников ТРЦ, никакого массового избиения не было.

- Толпой никто никого не бил. Просто было много зрителей, - сообщил сотрудник в беседе с «КП-Екатеринбург».

По слухам причиной драки стало то, что девочки не могли поделить между собой парня. В итоге потерпевшую отвезли в полицию для установления всех обстоятельств происшествия. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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