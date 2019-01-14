2019-01-14T16:37:25+03:00
Происшествия

В массовой драке в Екатеринбурге избили жильцов, защищающих детскую площадку

Полиция организовала проверку
Данил СВЕЧКОВ
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Заявления в полицию написали шесть пострадавших. Фото: Алексей МещеряковЗаявления в полицию написали шесть пострадавших. Фото: Алексей Мещеряков
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Накануне вечером в одном из дворов Юго-западного микрорайона Екатеринбурга произошла массовая драка. О том, что случилось под окнами дома на Амундсена, 135 написал в своем блоге депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин. Среди пострадавших оказались люди, отстаивавшие детскую площадку на территории которой скоро должна развернуться стройплощадка.

«На одного из активистов, Романа Шомшина, напали неизвестные и начали избивать на глазах у гулявших во дворе детей, - сообщает депутат Ионин. - На крики выбежали соседи. Началась уже массовая драка, в ходе которой жену Шомшина - Людмилу Леонидовну, также ударили. Она упала и повредила колено. Досталось и сидевшему на скамейке мужчине, сделавшему замечание нападавшим. Его повалили на землю и били ногами по голове»

Произошедшим заинтересовались в полиции. Они организовали проверку.

- Принято шесть заявлений по поводу нанесения телесных повреждений, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Составлен акт об административном правонарушении по статье «Побои». Все участники будут допрошены. Заявители направлены на медицинское освидетельствование.

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