На фестиваль «Ural Music Night 2019» в Екатеринбург позовут Квентина Тарантино и «ДДТ»

Стал известен список возможных хедлайнеров Ural Music Night – 2019. Екатеринбургским меломанам обещают приезд культового режиссера Квентина Тарантино, который прочитает лекцию о кино, и легендарную российскую рок-группу «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком.

- Помимо Тарантино мы ведем переговоры с группой «Чингисхан» и дирижером – виртуозом Владимиром Спиваковым, - рассказал «Комсомолке» директор Ural Music Night 2019 Евгений Горенбург.

Ночь музыки дает возможность выступить молодым группамФото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые «Уральская Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года. Мероприятие собрало 70 тысяч посетителей на 40 площадках. На второй год проведения фестиваля число участников достигло уже 120 тысяч человек, а на «Ночи музыки-2017» число зрителей и овсе выросло до 150 тысяч человек.

Хэдлайнерами проекта в разные годы стали основатель группы «Агата Кристи», Вадим Самойлов, Ромарио, Noize MC, режиссер и музыкант Эмиль Кустурица и многие другие.

Фестиваль проводят на десятках площадокФото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год масштабное мероприятие заканчивается традиционно – большим концертом на Октябрьской площади возле Театра Драмы.