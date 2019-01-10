2019-01-14T13:35:38+03:00
Общество

ФСК ЕЭС обеспечила электроснабжение агропромышленного комплекса в моногороде Новотроицк Оренбургской области

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Повышена надежность электроснабжения Новотроицка – моногорода, где решением Правительства РФ создана территория опережающего социально-экономического развитияПовышена надежность электроснабжения Новотроицка – моногорода, где решением Правительства РФ создана территория опережающего социально-экономического развитияФото: Михаил ФРОЛОВ
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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию подстанции 220 кВ «Новотроицкая» – крупного центра питания Оренбургской области. Повышена надежность электроснабжения Новотроицка – моногорода, где решением Правительства РФ создана территория опережающего социально-экономического развития. Обеспечена возможность технологического присоединения нового потребителя – птицефабрики «Восточная-Агро».

На подстанции были обновлены комплектные распределительные устройства 10 кВ. Оборудование укомплектовали новым вакуумным выключателем, ограничителем перенапряжения и 4 трансформаторами тока российского производства. Кроме того, установлены фототиристорные датчики дуговой защиты, обладающие высокой скоростью реагирования в случае возникновения короткого замыкания.

В результате обеспечена возможность электроснабжения птицефабрики «Восточная-Агро» в объеме до 2,7 МВт. Предприятие производит 4,7 тыс. т диетического мяса индейки в год, поставляет продукцию на российский рынок (в регионы Центра, Сибири, Урала и Поволжья), а также в Республику Казахстан.

Подстанция 220 кВ «Новотроицкая» введена в работу 40 лет назад – в 1978 году. Сегодня ее мощность составляет 400 МВА. Проведенные работы повысят надежность электроснабжения не только промышленных предприятий Новотроицка, но и объектов Южно-Уральской железной дороги, а также других потребителей восточной части Оренбургской области.

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