Следователи могут возбудить новые уголовные дела на начальника Свердловской железной дороги

Против Алексея Миронова, начальника Свердловской железной дороги, подозреваемого во взяточничестве, могут появиться новые уголовные дела. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

– Уже есть два уголовных дела. Будут скоро и новые, – заявил Петр Решетников, руководитель Уральского следственного управления на транспорте СКР. – Следователи работают с людьми из окружения Алексея Миронова. Они сообщают информацию о злоупотреблениях.

Алексея Миронова задержали 13 декабря. А уже 14-го суд арестовал его на два месяца. Сам начальник Свердловской железной дороги тогда сказал, что его якобы обвиняют в получении взятки в размере 650 тысяч рублей, а также назвал произошедшее провокацией. Вину он не признал. Попытка обжаловать арест для него не увенчалась успехом.