Выходные в Екатеринбурге: Старый Новый рок, выставка Бэнкси и шоу фокусников в зоопарке

Казалось бы, новогодние праздники закончились уже как неделю назад, и ничего нового уже ждать не придется. Но нет, культурная и развлекательная жизнь в Екатеринбурге продолжает кипеть. Так что не стоит предаваться зимней хандре, ведь ближайшие выходные готовят много интересного. Всей семьей можно отправиться в парк Маяковского отмечать Старый Новый год, а с друзьями побывать на крупном музыкальном фестивале. Что бы вы ни выбрали - скучно не будет! Подробнее о самых ожидаемых событиях грядущих выходных читайте в обзоре «Комсомолки».

КОНЦЕРТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН И ТРЕКИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ

Фестиваль «Старый новый рок»

13 января, 18:00

Адрес: Ельцин центр, ул. Ельцина, 3

Цены: от 1600 рублей

По традиции организаторы рок-музыкального фестиваля, который соберет на одной сцене сразу несколько легендарных групп, подготовили для уральских слушателей много сюрпризов. В 2019 году «Старый новый рок» празднует свое 18-летие, поэтому веселиться исполнители и гости фестиваля будут по-полной. В этот раз меломанов порадуют большим количеством хэдлайнеров. К нам пожалуют уже полюбившиеся организаторам коллективы «Триагрутрика» и Нейромонах Феофан, которые детом выступали на «Уральской ночи музыки». Немало звезд приедет из-за границы. Это и немецко-голландский Disko Dicks, и датская группа Brothers Moving, и американские музыканты Three for Silver. А поклонников отечественного рока ждут выступления не менее известных в России групп: «Черный обелиск», «Громыка», «Аффинаж» и «Мистер Быдлоцыкл».

Нейромонах Феофан уже выступал в Екатеринбурге летом Фото: Алина ИгнатьеваФото: из официальной группы "ВКонтакте"

Песни с Голливудских кинофильмов в EverJazz

13 января, воскресенье, в 19:00

Адрес: EverJazz, Тургенева, 22

300-600 рублей

Музыканты джаз-клуба подготовили для гостей праздничного вечера особенную программу, которая впечатлит не только меломанов, но и любителей хороших фильмов. Лучшие исполнители EverJazz сыграют на фортепиано, гитаре и ударных, создав истинную атмосферу американских джазовых клубов прошлого, где всегда звучит чувственный голос вокалистки, свет слегка приглушен, а воздух пропитан эндорфинами. Вы услышите лучшие хиты Голливуда из своих любимых фильмов - старой доброй «Красотки», нашумевшего мюзикла «Ла-Ла Ленд» и многих других.

СПЕКТАКЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ЮНЫЕ БАЛЕРУНЫ, ОНЕГИН НА БАЙКЕ И ШОУ ДЕЛЬФИНОВ

Балет-сказка «Белоснежка и семь гномов»

12 января, 11:00

Адрес: Театр оперы и балета, улица Ленина, 46А

Цены: 150-300 рублей

Уникальность этого спектакля в исполнении юных танцоров театра балета «Щелкунчик» заключается в его долговечности — он идет на сцене театра уже более десяти лет. Его успех обусловлен музыкой, созданной специально для этой постановки композитором Борисом Павловским. Несмотря на свой солидный возраст, в спектакль постоянно привносятся изменения. Конечно, по мере взросления юных танцоров меняется состав — семь гномов здесь поистине аутентичны, ведь их роли исполняют пятиклассники. С появлением в театре художника Ольги Меньщиковой поменялись декорации и костюмы, особенно сказочные и волшебные. Маленькие герои будто оказываются в «большом мире», что ярко наблюдается в финале спектакля, когда Белоснежка и Принц кружась в танце, превращаются в миниатюрные фарфоровые куколки, такие нежные и хрупкие.

Опера «Евгений Онегин»

13 января, 18:00

Адрес: Театр оперы и балета, улица Ленина, 46А

Цены: от 200 до 2000 рублей

Известный роман в стихах Пушкина в музыкальной интерпретации великого классика Чайковского обретает новые краски. Композитор не пытается раскрыть всю «энциклопедию русской жизни». Напротив, он направляет всё внимание на главных героев - Татьяну, Ленского и Онегина. Как не угадать времени действия в сочинениях Чайковского, так не проследить его и в постановке Урал Оперы. Все границы стираются, уже не угадать пушкинской эпохи, оттого и жизненные истории героев становятся особенно близки и понятны. Можно и вовсе назвать оперу новаторской и смелой - зрителям не стоит ожидать богатых костюмов и пышных балов. Здесь Онегин разъезжает на байке в кожаной куртке, Татьяна стреляет из лука, а Ленский носит модный шарф. В общем, от спектакля стоит ждать только приятных сюрпризов и неожиданных моментов.

Шоу дельфинов просто завораживает своей красотойФото: Алексей БУЛАТОВ

Дельфин шоу «В новый год по Млечному пути»

12 и 13 января 11:00, 15:00, 19:00

Адрес: Дельфинарий на Шербакова, 2 Б

Цены: 900 - 5000 рублей (детям до 4 лет бесплатно)

В эти выходные у жителей Екатеринбурга будет последняя возможность побывать на новогоднем шоу в новом дельфинарии, который открылся лишь в октябре прошлого года. Зрителей ждет захватывающее шоу от белух, морских котиков и, конечно, дельфинов. Главным героям предстоит совершить невероятное путешествие по галактике, чтобы встретить Новый год на родной планете - Земле. Публику впечатлят удивительные трюки от водных обитателей и артистов, обилие световых и музыкальных эффектов. Представление можно без зазрений совести сравнить с настоящим мюзиклом. А после красочного шоу можно отправиться в океанариум, который работает с 10:00 до 20:00 все выходные. Стоимость входа - 600-800 рублей. Здесь вы познакомитесь с удивительными обитателями тропических лесов, рек и озер.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ: В ГОСТИ К УМКЕ И ТАНЦЫ С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Старый Новый год в Парке Маяковского

13 января, с 13:00 до 17:30

Адрес: улица Мичурина, 230

Вход свободный

У екатеринбуржцев есть редкая возможность продлить праздник. За счет стародавнего перехода с одного летоисчисления на другое, по всей стране празднуется сразу два Новых года. И столица Урала - не исключение. Главным центром празднования Старого Нового года станет излюбленный парк горожан - ЦПКиО имени Маяковского. Здесь с 13:00 начнутся массовые гуляния: хороводы с Дедом Морозом, веселые ведущие и увлекательные задания от них, заводные игры, подарки и памятное фото. А в 16:00 на главную сцену парка выйдут лучшие музыкальные и танцевальные коллективы Екатеринбурга. Вместе с ними потанцуем и попоем. А после отправимся на зажигательную дискотеку.

Работники зоопарка будут кормить в том числе и белых медведейФото: Алексей БУЛАТОВ

Старый Новый год в зоопарке

12-13 января, с 10:00 до 18:00

Адрес: улица Мамина-Сибиряка, 189

Стоимость входа: 300 рублей - взрослые, 100 рублей - дети от 5 лет, бесплатно - дети до 5 лет

Настоящий праздник устроили для зверей в зоопарке. Отпраздновать второй Новый год с пушистыми и хвостатыми приглашают маленьких и взрослых. Все выходные с 14:00 до 15:00 в экспозиции «Амазонка» можно будет поучаствовать в конкурсах от работников зоопарка. Там же с 13:00 до 14:00 все желающие могут познакомиться с безобидными ручными животными, их даже можно будет потрогать. 12 января с 10:00 до 18:00 в зале «Филитц» всей семьей можно отправиться в новогоднее путешествие, созданное по мотивам мультфильмов и фильмов, которые каждый год мы привыкли пересматривать в январские каникулы.

А 13 января с 13:00 до 14:00 зоопарк посетят великие волшебники из компании «Лайк-шоу» и покажут удивительные фокусы и перевоплощения. И, наконец, можно побывать на показательных кормлениях и узнать о любимых лакомствах разных животных. 12 января в 11:00 сотрудники зоопарка будут угощать белых медведей Умку и Айну, а в 14:00 вкусностями порадуют волков Луну и Тумана. 12 и 13 января в 15:00 будут кормить бегемота Еву. 13 января в 10:30 любимой еды отведает тукан Токо, а в 15:30 полакомятся трубкозубы Багу и Банту.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ: ОТ КАРТИН СТРИТ-АРТА ДО ИГРУШЕЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Выставка уличного художника Banksy

Адрес: проспект Ленина, дом 50Ж

Режим работы: с 11:00 до 22:00

Цена билета: 450 рублей

В новогодние праздники в Екатеринбурге открылась выставка работ британского художника стрит-арта Бэнкси. Картины легендарного андерграундного художника можно увидеть в Люмьер-холле Свердловской киностудии. Бэнкси прославился давно, но особенно обсуждаемым стал 5 октября прошлого года, когда на аукционе Sotheby’s его картина «Девочка с воздушным шаром», только что купленная одним из коллекционеров, начала саморазрушаться, разрезаясь на мелкие полоски. «Выставка делится на несколько частей, - рассказывают организаторы. - Есть мультимедийный зал с 25-минутным видео, рассказывающем о творческом пути Бэнкси, и зал с репродукциями - постерами в подсвеченных лайтбоксах - и оригинальными работами художника». Выставка продлится до 10 марта.

В планетарии много интересных экспонатовФото: Алексей БУЛАТОВ

Планетарий в кинотеатре «Салют»

12 и 13 января с 9:00 до 22:00

Адрес: улица Толмачева, 12

Цена билета: 350 рублей- взрослый, 250 рублей - детский, бесплатно - дети до 5 лет

Весь день в планетарии будут показывать научные и документальные фильмы для детей и взрослых. Из них вы узнаете всё о телескопе, полетах на луну, темной материи, бесконечной Вселенной и её энергии. А перед сном в 22:00 можно послушать и посмотреть музыкальную инсталляцию песни The dark side of the moon рок-группы Pink Floyd. А в музее Планетария вы познакомитесь с манекеном космонавта в специальном костюме, увидите, чем питаются астронавты в невесомости и даже сможете посмотреть кресла из кабины космического корабля.

Newton park

Место: Ельцин центр, ул. Бориса Ельцина, 3 (3 этаж)

Цена билета: Вход в парк и экскурсия — 390 рублей (выходные), дети до 4-х лет — бесплатно

В «Ньютон парке» особенно понравится малышам. Здесь им покажут увлекательные химические и физические эксперименты, не загружая при этом ненужной информацией. Также юные исследователи смогут научиться чему-то полезному. Например, в рамках проекта «Умный Екатеринбург» дети могут попробовать себя в роли медиков и проведут операции по удалению аппендикса. Самым маленьким будет интересно поотгадывать загадки, поискать подсказки и побродить по парку. А там есть много чего интересного: муляж человеческого сердца, объекты, изображающие природные явления вроде цунами и еще сто экспонатов.