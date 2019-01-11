«Проблемы с головой»: как побороть частые боли?

Мужчины и женщины среднего и старшего возраста часто обращают внимание на неприятные изменения в самочувствии, которые еще не повлияли на их привычный образ жизни, но стали о себе напоминать с возрастающей регулярностью. Жизненный опыт, благосостояние и социальный статус, а также уверенное пользование интернетом, могут в этой ситуации дезориентировать и подсказать неверное решение, вплоть до самообследования и самолечения.

Первое и основное правило – как можно внимательнее и пристальнее присмотреться к своему здоровью, при этом не страшно казаться мнительными и дотошными (чем больше подробной информации предоставить неврологу, тем лучше). Неприятные ощущения, жалобы, прежде всего, связаны с нарушением здорового функционирования головного мозга и позвоночника, в сочетании со связанным с ним спинным мозгом.

Фото: врач высшей категории Андрей Александрович Бычков

Головная боль - одна из самых распространенных жалоб, которая проявляется в виде неприятного болевого ощущения различной интенсивности и локализации в области головы, с возможной отдачей в шею. Важно знать, что послужило причиной и инициатором головной боли, каков ее характер, продолжительность и какие неприятные ощущения сопровождают головную боль или появляются при ней. Это могут быть: головокружение, шаткость, неустойчивость при ходьбе, тошнота, рвота, “мушки”, туман перед глазами, двоение в глазах, шум и звон в голове или в ушах, изменение зрения, ухудшение памяти и внимания. Все эти признаки говорят о том, что в Центральной Нервной Системе происходят изменения, негативно влияющие на нормальное функционирование организма.

Второе основное правило – обязательное и максимально быстрое обращение к неврологу. Особенно быстрое обращение к доктору должно быть при нарастании интенсивности головной боли в сочетании с тошнотой, рвотой изменением мимики лица, зрения, двоением в глазах, появлением слабости и онемения в правой или левой половине тела, нарушением глотания и речи, помутнением сознания, появлением судорог в теле, руках, ногах, нарушение ритма и частоты сердцебиения, дыхания, возрастания артериального давления.

В Екатеринбурге в настоящее время большой спектр как государственных, так и коммерческих медицинских учреждений, основной задачей которых является максимально качественное оказание медицинской помощи. Людям, впервые или давно испытывающим неприятные и разнообразные по длительности, интенсивности и частоте болевые ощущения в области шеи, между лопатками, в пояснице, особенно, в сочетании с отдачей в руки и ноги, с онемением и покалыванием, и, самое опасное, с появлением на фоне боли в позвоночнике - слабости в руках или ногах, основная рекомендация - обязательное обращение к тому неврологу, которому они доверяют.

Фото: предоставлено клиникой

Цель здесь одна – определить на основании обследования объема и тактики проводимого лечения. В клинике “Здоровая семья” используются различные обезболивающие, инфузионные, вазоактивные и метаболические терапии и методы.

Максимально компетентная, корректная помощь специалистов клиники, а также рекомендации по организации рабочего места, режима труда и отдыха, видов физической нагрузки, поможет справиться с наступающими или прогрессирующими головными болями.

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