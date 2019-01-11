«Зайка моя» 24 часа в сутки»: житель Екатеринбурга по ночам терроризирует соседей песнями Киркорова

Жители дома № 74 на проспекте Космонавтов в отчаянии – круглые сутки их сосед поет песни Филиппа Киркорова и Николая Баскова. В основном исполняет хиты. Но когда поет, фальшивит. А от громкой музыки дрожат стены. И ладно бы меломан наслаждался своим хобби днем или утром, но нет. Муза все чаще приходит к нему по ночам, после 23:00. И так уже целый год.

Страдающие от бессонницы жители пытались поговорить с солистом, обращались в полицию, но все тщетно. В итоге, отчаявшись, жильцы позвонили в «Комсомолку».

- Пожалуйста, помогите нам повлиять на нашего соседа. Это же невозможно слушать! Уже двенадцатый час, а он все орет. Мы так устали от этого! - возмущается в телефонную трубку соседка самородка Марина.

Поклонником творчества поп-короля оказался 17-летний Кирилл Платунов. Вычислить квартиру меломана оказалось несложно – в 22:00 вечера подросток распевался перед очередным домашним «концертом». Слышно было на весь подъезд.

Стучусь в квартиру. Двери открывает интеллигентного вида, аккуратно причесанный молодой человек, что называется, при параде: в концертном жилете, строгих брюках и ботинках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/685817" frameborder="0"></iframe> Житель ЕКатеринбурга терроризирует соседей песнями Киркорова 24 часа в сутки.Алексей БУЛАТОВ

- А вы знаете, что запрещено шуметь в квартире после 23 часов? – нахмурившись, спрашиваю я.

- И что? Мне больше негде репетировать. Поэтому я буду репетировать в своей квартире поздним вечером и в любое другое время! – дерзко отвечает парень. - Я даю концерты в детских домах и не только и мне нужно где-то готовиться.

Начинаю тактично объяснять закон, напоминаю об элементарной вежливости и воспитанности. Нарушитель тишины задумывается и приглашает к себе послушать его пение. В комнате то тут, то там лежат инструменты. Бросается в глаза размашистый автограф Киркорова на весь лист.

- Ходил на концерт Филиппа Бедросовича, и он расписался. Обещал, что приедет с концертом в этом году, - улыбаясь, во все лицо, говорит юный музыкант.

Молодой парень знает весь репертуар звезды эстрады. Фото: скрин с видео

А затем и вовсе начинает откровенничать, мол, пение – это смысл его жизни. Без песен на душе тоскливо и мрачно. Зато, когда надевает блестящий жилет, чувствует себя звездой. Потому любит выступать на утренниках и в детских домах. Парень признается, живет не один. В квартире помимо него: бабушка, опекун и ее муж. Но родню пение юного таланта не смущает. Особенно бабушку, которая в последнее время плохо слышит.

Дело идёт к полуночи, но Кирилла это не останавливает. Он бодро подключает концертную аппаратуру и настраивает на полную мощность микрофон. За это время договариваюсь с ним, что только две песни и спать. Кирилл кивает, а следом выразительно поет два хита Киркорова «Зайка моя» и «Просто подари мне один только взгляд». В такт песни раздаются удары по батарее.

- Соседи, - отмахивается парень.

- Кирилл, но это же не дело! – пытаюсь вразумить парня. – Петь нужно днем или утром. Народ ведь работает. Людям отдыхать надо!

В итоге, парень обещал больше не беспокоить соседей в позднее время, а еще решил пригласить жильцов на свой концерт.